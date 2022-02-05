CHP'li Gürsel Tekin ile spiker Mehtap Özkan'ın en mutlu günü!

CHP'nin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bugün Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek olan bir düğünle, kendisinden 26 yaş küçük spiker Mehtap Özkan ile dünya evine girdi.
57 yaşındaki CHP'li Tekin ile 32 yaşındaki haber spikeri Özkan’ın aralarındaki yaş farkına aldırmadıkları öğrenilirken, düğün törenine çiftin aileleri ve çok yakın dostlarının katıldığı bildirildi.
1 YIL ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞTI
CHP'li vekil gürsel tekin ile bir çocuğunun annesi Nihan Tekin, 1 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Gürsel Tekin, ayrıca ilk evliliğini de 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.
57 yaşındaki CHP'li Tekin ile 32 yaşındaki haber spikeri Özkan’ın aralarındaki yaş farkına aldırmadıkları öğrenilirken, düğün törenine çiftin aileleri ve çok yakın dostlarının katıldığı bildirildi.
1 YIL ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞTI
CHP'li vekil gürsel tekin ile bir çocuğunun annesi Nihan Tekin, 1 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Gürsel Tekin, ayrıca ilk evliliğini de 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.