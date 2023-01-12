CHP'li Özgür Özel, Emin Şen ile ilgili belgeleri canlı yayında açıkladı! İçişleri'nden Özel'e sert yanıt gecikmedi..

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün bir basın toplantısı düzneledi. Özel, düzenlediği toplantıda "Yarın burada Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya yayınlayacağım. İçinden kaçamayacağı, kimyasal reaksiyonunu yok edeceği bir dosya yayınlanacak. Anlatamazsam açıklayabilirim" dedi.
"Önemli bir belge yayınlanacağını" açıklayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün TBMM'de konuştu. Bugün Süleyman Soylu'ya soru sormayacağız. Çünkü cevabının olmadığını düşündük” diyen Özel , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlarından Emin Şen ile ilgili iddiaları değerlendirdi.
"KAMUDAN İHALE ALIP İŞ YAPIYOR"Kongre'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Özgür Özel, Emin Şen'in ihaleleri Kamu Hizmeti Yasasını ihlal ederek açık teklif vererek yaptığını iddia etti. Özgür Özel, yasaya göre bakan danışmanlarının, örneğin memurların şirket kurmalarının ve bu şirketlerde yöneticilik yapmalarının yasak olduğunu açıkladı.
Özel, Emin Şen'in ortak olduğu iki şirkete halktan milyon liralık teklifler geldiğini öne sürerken Emin Şen'in Twitter'da çok sayıda bot hesabı yönettiğini de söyledi.