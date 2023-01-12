CHP'li Özgür Özel, Emin Şen ile ilgili belgeleri canlı yayında açıkladı! İçişleri'nden Özel'e sert yanıt gecikmedi..













"KAMUDAN İHALE ALIP İŞ YAPIYOR"

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN JET AÇIKLAMA

ÖZGÜR ÖZEL: BAKANLIĞIN SİTESİNDE İSMİ YAZIYOR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün bir basın toplantısı düzneledi. Özel, düzenlediği toplantıda "Yarın burada Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya yayınlayacağım. İçinden kaçamayacağı, kimyasal reaksiyonunu yok edeceği bir dosya yayınlanacak. Anlatamazsam açıklayabilirim" dedi."Önemli bir belge yayınlanacağını" açıklayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün TBMM'de konuştu. Bugün Süleyman Soylu'ya soru sormayacağız. Çünkü cevabının olmadığını düşündük” diyen Özel , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlarından Emin Şen ile ilgili iddiaları değerlendirdi.Kongre'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Özgür Özel, Emin Şen'in ihaleleri Kamu Hizmeti Yasasını ihlal ederek açık teklif vererek yaptığını iddia etti. Özgür Özel, yasaya göre bakan danışmanlarının, örneğin memurların şirket kurmalarının ve bu şirketlerde yöneticilik yapmalarının yasak olduğunu açıkladı.Özel, Emin Şen'in ortak olduğu iki şirkete halktan milyon liralık teklifler geldiğini öne sürerken Emin Şen'in Twitter'da çok sayıda bot hesabı yönettiğini de söyledi.Özgür Özel açıklamasına devam ederken, İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. CHP'li Özel'in adını andığı Emin Şen'in devlet memuru olmadığı ve bakanlık danışmanı olarak herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığı belirtildi.Özel, bu açıklamanın ardından Emin Şen'in biyografisinin göreve başladığı tarih gibi bilgilerle İçişleri Bakanlığı sayfasında yer aldığını söyleyerek "Bu sayfa hala bakanlığın internet sitesinde var." dedi.