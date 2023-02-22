CHP'li Yaşar Okuyan'ın, Meral Akşener iddiaları parti ile ilişiğini bitirdi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile dün yüz yüze görüştüğünü sosyal medya hesabından paylaşan Yaşar Okuyan, bugün görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir dönem görev alan Yaşar Okuyan, CHP liderine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gizli profilini Kılıçdaroğlu'na verdiğini açıklamıştı fakat bu iddia Kılıçdaroğlu tarafından yalanlanmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Yaşar Okuyan'ı kabul ettiği ve bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Toplantının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Okuyan, Kılıçdaroğlu ile TBMM'de CHP grup salonunda yarım saati aşkın bir süre görüştük. Depremi ve seçimleri konuştuk” dedi.
Bu paylaşımın hemen ardından İYi Partili isimler görüşmeye tepki gösterirken partinin İstanbul Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, genel başkan Meral Akşener'e iftira atan şahsın bu görüntüleri paylaşmasını kabul etmediğini söyledi. Gelen bu tepkiler sonrasında Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi.