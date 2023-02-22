GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 16:38

CHP'li Yaşar Okuyan'ın, Meral Akşener iddiaları parti ile ilişiğini bitirdi!

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili elinde gizli kayıtları olduğunu öne süren ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesi İYİ Partililerce eleştirilen Yaşar Okuyan'ın CHP'den ihraç edildiği bildirildi.

GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 16:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
CHP'li Yaşar Okuyan'ın, Meral Akşener iddiaları parti ile ilişiğini bitirdi!


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile dün yüz yüze görüştüğünü sosyal medya hesabından paylaşan Yaşar Okuyan, bugün görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir dönem görev alan Yaşar Okuyan, CHP liderine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gizli profilini Kılıçdaroğlu'na verdiğini açıklamıştı fakat bu iddia Kılıçdaroğlu tarafından yalanlanmıştı.

CHP'li Yaşar Okuyan



Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Yaşar Okuyan'ı kabul ettiği ve bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Toplantının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Okuyan, Kılıçdaroğlu ile TBMM'de CHP grup salonunda yarım saati aşkın bir süre görüştük. Depremi ve seçimleri konuştuk” dedi.

CHP'li Yaşar Okuyan

Bu paylaşımın hemen ardından İYi Partili isimler görüşmeye tepki gösterirken partinin İstanbul Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, genel başkan Meral Akşener'e iftira atan şahsın bu görüntüleri paylaşmasını kabul etmediğini söyledi. Gelen bu tepkiler sonrasında Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiğinin kesildiği bildirildi.

CHP'li Yaşar Okuyan

NE OLDU?

Yaşar Okuyan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında elinde gizli belgeler olduğunu öne sürmüş ve bu bilgileri bir yıl önce Kılıçdaroğlu'na sunduğunu iddia etmişti. Yaşar Okuyan, Akşener'in bu bilgiler ışığında cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiğini, CHP veya CHP'ye yakın kişilerin Kılıçdaroğlu'na yönelik yürüttüğü kampanyanın arkasında İYİ Parti ve Akşener'in olduğunu söylemişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, böyle bir şeyin olmadığını vurgulayarak Eski bir bakan olarak görüşmelere zaman elverdiğince cevap vereceğim. Ama dediği gibi, bana Meral Akşener hakkında herhangi bir hassas bilgi veya dosya vermedi. Bunu kamuoyunun dikkatine sunacağım” demişti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ