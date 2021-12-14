SİYASET
14 Aralık 2021 - 22:28

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açık konuştu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya İttifakın kabul etmesi halinde onur duyarak kabul edebileceğini söyledi.

SİYASET
14 Aralık 2021 - 22:28
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açık konuştu!
2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığına kimin geleceği büyük merak konusu olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 




Bir canlı yayın programına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında ortaya atılan tüm iddialar hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, uygun görülmesi halinde kendisinin olabileceğini söyledi.




Millet İttifakı içinde olan diğer partilerin de kabul etmesi durumunda Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyleyen CHP lideri konuyla ilgili, 'İttifak kabul ederse onur duyarım.' ifadelerini kullandı.



İttifak liderleri ile bu konuyla ilgili hiç konuşmadıklarını ve ve şayet konuşulması ve kabul edilmesi halinde aday olmaktan büyük onur duyacağını belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasında öncelikle bir araya gelerek konuşmaları gerektiğini ifade etti.

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER BAŞBAKANLIĞA YAKIŞIR!

Millet İttifakı içerisinde yapılan özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmanın kolay olmadığını fakat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başbakanlığa yakışacağını aktaran Kılıçdaroğlu, yetkilerin bir kişide toplanmasının asla doğru olmadığını sözlerine ekledi.

 
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