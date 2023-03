CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi ziyaretinde çadırda sabahladı!

Dün, ABB Mansur Yavaş ile birlikte Malatya'daki temaslarını tamamlayan ve daha sonrasında Kahramanmaraş'ı ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür Merkezinin önünde kurulan çadır kente gitti. Burada vatandaşlarla buluşan Kılıçdaroğlu, daha sonrasında ise geceyi geçireceği Karamanmaraş'ta bulunan tek CHP'ye ait belediye olan Nurhak Belediyesi'nin önüne gitti. Havanın soğuk olması vatandaşların belediyemin önüne toplanmasını engellemedi. Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyetin kaldığı çadırların önü kısa sürede kalabalıklaşırken ziyaretçiler slogan atılmaması konusunda uyarıldı. Kılıçdaroğlu, çadırların önüne yakılan ateşle ısınmayı tercih etti.CHP lideri, geceyi Yavaş ile aynı çadırda geçirirken, parti liderlerine "vatandaşın yaşadığı yerde biz kalmak istiyoruz" şeklinde talimatlar verdiği öğrenildi. Çadırın katıldığı canlı sohbette Kılıçdaroğlu, Milli İttifak'ın yolculuğunun geleceğe değil, demokrasi yolculuğu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de karamsarlık ortaya çıkıyor. Ve bu tablonun neden olduğu birçok sorun vardı. Bu her şeye yansıdı. Hepimiz vatandaşımızın menfaati doğrultusunda kararlar alırsak çözemeyeceğimiz, anlaşamadığımız hiçbir sorun olmadığına inanıyorum. İletişim bilgilerine bakın. Geleceğimiz olan çocuklarımız için keşke her çadırda bir psikolog olsa. Her zaman söylediğim şey bu. Türkiye büyük bir ülke. Bütün sorunların üstesinden gelebilir. Değişimle sorunun çözülebileceğini söyledim. Çadır sıkıntısı var, konteynere talep artıyor." Kılıçdaroğlu, sabah erkenden kalkarak çadırının dışında görüşmek için bekleyen depremzede Eşe Gözel'in durumunu dinledi. Kılıçdaroğlu, depremzedelerle kahvaltısının ardından kent ziyaretine başladı.Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün Nurhak'ın 11 çadır kentindeki araştırmalarını tamamlayarak Elbistan'a hareket ediyor. Kılıçdaroğlu daha sonra Ekinözü ve Afşin Mahalleleri, Kahramanmaraş Ticaret Odası ve Ticaret Borsası, Can Hakları Konteyner Kentini ziyarete edecek. Kılıçdaroğlu ayrıca, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek.