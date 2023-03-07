CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ortağı 6 partinin cumhurbaşkanı adayı oldu!













KILIÇDAROĞLU: BU BİR BARIŞ VE DOSTLUK TABLOSU

'6'LI MASA GENEL BAŞKANLARI CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAKLAR'

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için toplanan 6'lı masaya ev sahipliği yaptı. 6 partiden oluşan Millet İttifakı liderleri dün saat 17.00'da bir araya geldi. Toplantıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu katıldı. Beş saat süren görüşmenin sonrasında Saadet Partisi genel merkezi önünde toplananlara hitap eden Temel Karamollaoğlu, Milli İttifak'ın cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmasına karar verildiğini bildirdi.Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, bir süredir istişare ettikleri cumhurbaşkanı adayı konusunun nihayete erdiğini belirterek, Millet İttifakı'nın seçimlerde temsil etmesi adayın ismini açıkladı. Karamollaoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu görevinin hayırlı olmasını diliyor, seçimden sonra kendisine başarılar diliyorum."Daha sonra söz alan Kılıçdaroğlu, "Yunus Emre, 'Bölünürsek doyarız, bölünürsek yok oluruz' demiştir. Bu masa Halil İbrahim masasıdır. Halil İbrahim'in amacı komşu açken yatmamaktır. Halil İbrahim'in sofrası, hiçbir çocuğun yatağa aç gitmemesi demektir. Halil İbrahim'in sofrası, zulmün son bulması, hak, hukuk ve adaletin tesisi demektir. Bizim soframız barışın, kardeşliğin sofrasıdır. Türkiye'yi güzel, huzurlu ve neşeli günlerine kavuşturmak en büyük hedefimiz. Allah'ın izniyle bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Türkiye'yi istişare ve mutabakatla yöneteceğini belirterek, "Koalisyonu oluşturan siyasi partilerin liderlerinin güçlendirilmiş parlamenter sistemde yol haritaları belirlendi. Bu bağlamda parlamenter sistemde geçiş süreci diğer partilerin liderleri ulusal koalisyona katılmıştır. Başkan yardımcısı olacaklar. Milli koalisyonun kapıları aynı Türkiye hayalini paylaşan herkese açıktır. İnancı, düşüncesi, ideolojisi, kimliği ne olursa olsun 85 milyon insanımızı selamlıyoruz. Bugün deprem felaketinin 1. yıl dönümü. Kaybettiğimiz kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Ahlakın ve adaletin gücünü birlikte kuracağız. Belki de yolumuz açıktır" diye konuştu.