CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs seçim yorumu! Masaya vura vura açıkladı..













"BURADAYIM"

14 Mayıs'ta tüm Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve aynı zamanda 28. dönem Milletvekilliği seçimlerinde sandığa gitti. Kesin olmayan seçim sonucunun ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44,88 aldığını bildirdi. Yener, seçimlerde diğer adaylardan Ogan'ın yüzde 5,47 oy aldığını resmen açıkladı ve ikinci tur için seçime gidileceğini duyurdu.Millet İttifakı'nın adayı ve CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin videoyu sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşımı yaptı.Videoyu paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ben buradayım, ben buradayım, siz de buradasınız. Sonuna kadar mücadele edeceğime yemin ederim. buradayım" ifadelerini kullandı.