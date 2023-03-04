İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların hemen ardından masanın diğer ortakları 6 Mart görüşmesini gündeme getirdi. Beş parti liderinin bugün saat 17.00'de bir araya geleceği bildirildi. Diğer taraftan, 6'lı masa ortağı Meral Akşener'in açıklamalarını dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yaparak sofralarını daha da büyüteceklerini ifade etti.
GÜNDEM
04 Mart 2023 - 13:08
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti talimatı!
Meral Akşener, sert sözlerle 6'lı masa durumunu tersine çevirdikten sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu, MYK üyeleri, milletvekilleri ve onların örgütleriyle bir araya geldi ve gece geç saatlere kadar partide çalışmalar yaptı.
GÜNDEM
04 Mart 2023 - 13:08