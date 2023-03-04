CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti talimatı!













KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların hemen ardından masanın diğer ortakları 6 Mart görüşmesini gündeme getirdi. Beş parti liderinin bugün saat 17.00'de bir araya geleceği bildirildi. Diğer taraftan, 6'lı masa ortağı Meral Akşener'in açıklamalarını dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yaparak sofralarını daha da büyüteceklerini ifade etti.Zirvede Cumhurbaşkanı adayı olarak adı öne sürülen Kılıçdaroğlu, Akşener'in ani gidişi öncesi SOL parti genel merkezinde SOL partisi yönetim kurulu üyesi Önder İşleyen ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş ile görüştü. CHP'li bir yetkili, ziyaret talebinin Kılıçdaroğlu'ndan olduğunu ve depremin gündemde olduğunu söyledi.Ancak görüşmede adaylık konusu ve İYİ Parti'nin duruşunun da gündemde olduğu ortaya çıktı.