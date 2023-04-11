CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin iki kırmızı çizgisini açıkladı: 'Bayrak ve Vatan'













EMEKLİLERE 15 BİN LİRA VAADİ!

"100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ"

CHP'NİN İKİ KIRMIZI ÇİZGİSİ!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanbı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş ile birlikte Çanakkale'ye gitti. Burada "Millet Buluşması" programına katılan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının da desteğiyle seçim startını veriyor. Kılıçdaroğlu'nun Milelt Buluşması mitingindeki konuşmasından satırbaşları şöyle:- ana söz veriyorum Çanakkale, iktidarı alacağız. Sana söz veriyorum Çanakkale, bu ülkeye barış ve huzur getireceğim. - Yağmurdan uzun süre uzak kalmana kalbim izin vermiyor. Bu ülkeye kelimenin tam anlamıyla demokrasi gelecek. Hem işi hem de aşı getireceğiz. Anneler çocuklarını okula aç göndermeyecekler.- Emekli kardeşlerim, 2015 yılından itibaren ramazan ve kurban bayramlarında emekliler asgari ücret ikramiye alacak dedim. Bir hata yaptılar. Kurban Bayramı'nda göreceksiniz ödenmemiş olan bayram ikramiyesi 15.000 lira hesabına yatırılacak. Kemal Bey'i tanımıyorlar. Kemal Bey söz verince bizzat yapar. Emekli vatandaşlarımıza hak ettikleri bayram ikramiyelerini vereceğiz. - Hiçbir ailenin yoksulluk sınırının altına düşmesine izin verilmeyecek. Her ailenin garantili bir asgari geliri olacaktır. Beyler, en büyük şikayetinizin torpil, bunu biliyorum. Liyakati olduğu gibi vereceğiz, sözlü sınavı kaldıracağız, KPSS'de ne alırsan al ödevlerini senin için yapacağız. Aşlarınız olacak, işleriniz olacak. Senin hayalin Kemal Bey'in hedefi olacak.- Bekleyen görevlerle ilgileneceğim. Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle 100.000 öğretmen ataması yapacağız. Köydeki tüm okulları yeniden açacağız. Öğretmen ve öğrencileri bir araya getireceğiz. - Tarım bizim için çok önemli. Dışardan yem ve gübre alıyorsanız utansınlar. Hepsini kendimiz üreteceğiz. Türkiye'nin bütün sorunları çözülecek. - Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 81'e karşı ayrım gözetmeksizin bütün şehirlere nasıl hizmet edilebileceğini gösterecekler.Bir kişiye verilen gücün ülkeyi nereye götüreceğini anlayasınız diye söylüyorum. Tek adam rejimine karşı hep karşı çıktık. Biz bu ülkenin bekası için tek adam yönetimine karşıyız. Ulusal bağımsızlık savaşı veren ülke bir kişiye emanet edilemez. - CHP'nin iki kırmızı çizgisi vardır. Bunlardan birisi bayrağımız diğeri de vatanımızdır. Ama ne yaptıklarını çok iyi biliyorum. Süleyman Şah'ın mezarını kaldırdılar.