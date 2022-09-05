2023 seçimleri için geri sayım sürerken Millet İttifak'ından kimin aday olarak çıkacağı belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili adı sürekli gündemde yer alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda 6'lı masanın uzlaşması halinde kendisinin hazır olarak çıkabileceğini söyledi. Fox TV'de yayınlanan ve İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulurken, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında da konuştu.
SİYASET
05 Eylül 2022 - 13:50
CHP liderinden 2023 seçimlerine adaylık açıklaması: 6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı programda 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorulduğunda, 6'lı masanın uzlaşması halinde kendisinin hazır olduğunu belirterek 'Devletin nasıl yönetileceği bellidir.' diye konuştu.
SİYASET
05 Eylül 2022 - 13:50
EDİTOR
İlginizi Çekebilir