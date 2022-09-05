SİYASET
05 Eylül 2022 - 13:50

CHP liderinden 2023 seçimlerine adaylık açıklaması: 6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı programda 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorulduğunda, 6'lı masanın uzlaşması halinde kendisinin hazır olduğunu belirterek 'Devletin nasıl yönetileceği bellidir.' diye konuştu.

SİYASET
05 Eylül 2022 - 13:50
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CHP liderinden 2023 seçimlerine adaylık açıklaması: 6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım!


2023 seçimleri için geri sayım sürerken Millet İttifak'ından kimin aday olarak çıkacağı belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili adı sürekli gündemde yer alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda 6'lı masanın uzlaşması halinde kendisinin hazır olarak çıkabileceğini söyledi.

Fox TV'de yayınlanan ve İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulurken, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında da konuştu.



CHP liderinden 2023 seçimlerine adaylık açıklaması

CHP liderinden 'ben hazırım' mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuk olduğu programda aday olup olmayacağı sorulduğunda bir açıklama yaptı. 6'lı masanın birlikte karar vereceği Türk milletinin 13. cumhurbaşkanında uzlaşma kültürünün esas alınarak belirleneceğini söyleyerek demokraside en önemli şeyin uzlaşma olduğunu vurguladı. Üstesinden gelinmesi gereken çok fazla sorun olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, altı kişilik liderlerin masasında kendi ismi üzerinde bir uzlaşma sağlanırsa kendisinin hazır olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında "Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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