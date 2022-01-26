GÜNDEM
26 Ocak 2022 - 00:01

CHP liderinden İstanbul ve Ankara belediye başkanlarına tam destek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tam destek olduğunu anlattı.

GÜNDEM
26 Ocak 2022 - 00:01
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CHP liderinden İstanbul ve Ankara belediye başkanlarına tam destek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla istifası istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sosyal yardım projeleriyle Ankaralıların sürekli yanında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destek yağdırdı.








CHP lideri Kılıçdaroğlu, her iki büyükşehir belediye başkanlarını etiketleyerek kendilerinin halk belediyeciliği yapmaya devam etmelerini istedi ve 'gerisi boş, saray kadar bomboş' ifadelerini kullandı.



Devletin imkanlarını kullanarak belediye başkanlarını karalama peşinde koşanların sanayiye 3 gün boyunca elektrik veremediğini belirten Kılıçdaroğlu, ülkenin 10 milyarlarca dolar zararda olduğunu ve bunun peşinde koşmak yerine onların karalama kampanyasının arkasında olduklarını söyledi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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