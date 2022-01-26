CHP liderinden İstanbul ve Ankara belediye başkanlarına tam destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla istifası istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sosyal yardım projeleriyle Ankaralıların sürekli yanında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destek yağdırdı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, her iki büyükşehir belediye başkanlarını etiketleyerek kendilerinin halk belediyeciliği yapmaya devam etmelerini istedi ve 'gerisi boş, saray kadar bomboş' ifadelerini kullandı.
Devletin imkanlarını kullanarak belediye başkanlarını karalama peşinde koşanların sanayiye 3 gün boyunca elektrik veremediğini belirten Kılıçdaroğlu, ülkenin 10 milyarlarca dolar zararda olduğunu ve bunun peşinde koşmak yerine onların karalama kampanyasının arkasında olduklarını söyledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, her iki büyükşehir belediye başkanlarını etiketleyerek kendilerinin halk belediyeciliği yapmaya devam etmelerini istedi ve 'gerisi boş, saray kadar bomboş' ifadelerini kullandı.
Devletin imkanlarını kullanarak belediye başkanlarını karalama peşinde koşanların sanayiye 3 gün boyunca elektrik veremediğini belirten Kılıçdaroğlu, ülkenin 10 milyarlarca dolar zararda olduğunu ve bunun peşinde koşmak yerine onların karalama kampanyasının arkasında olduklarını söyledi.