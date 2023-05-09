GÜNDEM
09 Mayıs 2023 - 20:39

CHP'lilerden Bakan Koca'ya tepki: Uzattığı eli sıkmadılar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün İstanbul Esenler'de esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Koca meydanda kurulan CHP standına uğrayıp başarılar demek istedi fakat standın başındaki görevliler kendileriyle tokalaşmak isteyen Bakan Koca'ya yanıt vermedi. Eli havada kalan Koca, standın yanından uzaklaştı ve ziyaret turuna devam etti.

GÜNDEM
09 Mayıs 2023 - 20:39
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CHP'lilerden Bakan Koca'ya tepki: Uzattığı eli sıkmadılar!


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün partisinin İstanbul Esenler'de düzenlediği destek kampanyası kapsamında esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Gezisine devam ederken meydanda kurulan CHP yerel seçim standını gören Bakan Koca, görevlilere başarılar dilemek istedi ve standın yanına gitti.

CHP'LİLERE UZATTIĞI EL HAVADA KALDI

CHP'lilerden Bakan Koca'ya tepki Uzattığı eli sıkmadılar

Bakan Koca, CHP standıyla nazikçe tokalaşmak için uzandı. Kameralar tarafından çekilen görüntülerde standın başına olan CHP'lilerin Bakan Koca'nın uzatmış olduğu eli sıkmadıkları görüldü.



Bakan Koca, böyle bir tepkiyle karşılaşmış olmasına rağmen CHP'li görevlilere 'Kolay gelsin' dedi ve standın başından ayrılarak ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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