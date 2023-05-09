CHP'lilerden Bakan Koca'ya tepki: Uzattığı eli sıkmadılar!







CHP'LİLERE UZATTIĞI EL HAVADA KALDI











Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün partisinin İstanbul Esenler'de düzenlediği destek kampanyası kapsamında esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Gezisine devam ederken meydanda kurulan CHP yerel seçim standını gören Bakan Koca, görevlilere başarılar dilemek istedi ve standın yanına gitti.Bakan Koca, CHP standıyla nazikçe tokalaşmak için uzandı. Kameralar tarafından çekilen görüntülerde standın başına olan CHP'lilerin Bakan Koca'nın uzatmış olduğu eli sıkmadıkları görüldü.Bakan Koca, böyle bir tepkiyle karşılaşmış olmasına rağmen CHP'li görevlilere 'Kolay gelsin' dedi ve standın başından ayrılarak ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.