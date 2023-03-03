SİYASET
03 Mart 2023 - 17:26

CHP Merkez Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantıyla bir araya geliyor!

CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından bir karar alındı bildirildi ve kararda Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığından olağanüstü toplanılacağı belirtildi.

SİYASET
03 Mart 2023 - 17:26
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CHP Merkez Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantıyla bir araya geliyor!
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CHP Merkez Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantıCumhuriyet Halk Partisi (MYK) Merkez Yürütme Kurulu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masa ortaklığı ile ilgili yaptığı açıklamanın hemen ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık etmek için partinin genel merkez binasına gittiği öğrenildi.



 

HDP'DEN DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Bu arada HDP Merkez Komitesi (MYK) yarın olağanüstü toplantı yapacak. Partiden yapılan açıklamaya göre MYK, son siyasi durumu değerlendirmek için yarın saat 14.00'te olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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