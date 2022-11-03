GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 12:39

CHP Milletvekillerinin dosyası artık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında! Tepkiler yağmur gibi arttı

Son günlerde günlerde damgasını vuran olay konuşulmaya devam ederken Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında hakimlere hakarette bulunup tehdit eden CHP milletvekili ile ilgili yönetilen soruşturma davasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtili.

GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 12:39
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CHP Milletvekillerinin dosyası artık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında! Tepkiler yağmur gibi arttı


Yalova'da mahkeme esnasında soruşturulan CHP milletvekili hakimlere hakarette bulunması aynı zamanda tehditlerinden dolayı soruşturma Ankara'ya gönderildiği açıklandı. 2014 yılına ait bir dosya nedeniyle soruşturmaya alınan Vefa Salman'ın görevde olmaması da özellikle belirtildi. Konu hakkında çeşitli kişilerden yorumlar gelirken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır mahkeme heyetine yapılanın doğru olmadığını aynı zamanda adaletin olmadığının da altını çizdi.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakimlere tehdit ve harekette bulunulduğu iddia edilen CHP Milletvekilleri için yargılamanın devamında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme suçundan dolayı tekrar bir soruşturma açılırken yetersizlik kararı ile konu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına taşındı. 



EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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