CHP Milletvekillerinin dosyası artık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında! Tepkiler yağmur gibi arttı













Yalova'da mahkeme esnasında soruşturulan CHP milletvekili hakimlere hakarette bulunması aynı zamanda tehditlerinden dolayı soruşturma Ankara'ya gönderildiği açıklandı. 2014 yılına ait bir dosya nedeniyle soruşturmaya alınan Vefa Salman'ın görevde olmaması da özellikle belirtildi. Konu hakkında çeşitli kişilerden yorumlar gelirken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır mahkeme heyetine yapılanın doğru olmadığını aynı zamanda adaletin olmadığının da altını çizdi. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakimlere tehdit ve harekette bulunulduğu iddia edilen CHP Milletvekilleri için yargılamanın devamında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme suçundan dolayı tekrar bir soruşturma açılırken yetersizlik kararı ile konu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına taşındı.