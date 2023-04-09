SİYASET
09 Nisan 2023 - 12:14

CHP, Mustafa Sarıgül'e Erzincan aday listesinde ilk sırayı verdi!

Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) lideri Mustafa Sarıgül, Erzincan için hazırlanan aday listesinde birinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklayan Sarıgül'ün partisinin YSK'ya milletvekili aday listesi vermeyeceği bildirildi.

SİYASET
09 Nisan 2023 - 12:14
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CHP, Mustafa Sarıgül’e Erzincan aday listesinde ilk sırayı verdi!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dün akşam genel merkezde geç saatlerde başladığı aday belirleme liste çalışmalarını tamamladı. uzun süren gece mesaisinin ardından Kongre aday listesi de ortaya çıktı.

Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) lideri Mustafa Sarıgül, CHP listesinden milletvekili adayı olduğu bildirilirken Sarıgül'ün, Erzincan CHP listesinin ilk adayı olduğu bilgisi verildi.



CHP, Mustafa Sarıgül’e Erzincan aday listesinde ilk sırayı verdi!

Edinilen bilgiye göre, TDP'nin Başkanı Sarıgül'ün milletvekilliği için başvuruda bulunmamış. TDP yöneticisi, teklifin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini ve şehrin Sarıgül'ün Erzincanlı olduğu için önerildiğini söyledi.'Bölünmemeyi' hedefleyen TDP, meclise aday listesi sunmuyor.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti ve partisi sandıklardan birinci çıkarak seçime katılma hakkı kazanan Sargül'den destek istedi. İkili görüşmenin ardından düzenen ortak basın toplantısında Sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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