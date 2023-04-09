CHP, Mustafa Sarıgül’e Erzincan aday listesinde ilk sırayı verdi!













KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dün akşam genel merkezde geç saatlerde başladığı aday belirleme liste çalışmalarını tamamladı. uzun süren gece mesaisinin ardından Kongre aday listesi de ortaya çıktı. Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) lideri Mustafa Sarıgül, CHP listesinden milletvekili adayı olduğu bildirilirken Sarıgül'ün, Erzincan CHP listesinin ilk adayı olduğu bilgisi verildi.Edinilen bilgiye göre, TDP'nin Başkanı Sarıgül'ün milletvekilliği için başvuruda bulunmamış. TDP yöneticisi, teklifin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini ve şehrin Sarıgül'ün Erzincanlı olduğu için önerildiğini söyledi.'Bölünmemeyi' hedefleyen TDP, meclise aday listesi sunmuyor.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti ve partisi sandıklardan birinci çıkarak seçime katılma hakkı kazanan Sargül'den destek istedi. İkili görüşmenin ardından düzenen ortak basın toplantısında Sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı.