14 Mayıs seçimlerinin 2. tura kalmasının ardından milyonlar yeniden 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. "İlk turda seçimi kazanma" stratejisi ile hareket eden Millet İttifakı ortak adayı kKmal Kılıçdaroğlu'nun seçim yarışını Erdoğan'ın hemen ardında bitirmesi sonrası gözler muhalefet cephesine çevrildi. Eldeki bilgilere göre, toplantıda ikinci tur için geliştirilecek strateji de ele alınırken, hakim görüş seçim güvenliği ile birlikte veri akışına ilişkin tedbirlerin güçlendirilmesi yönünde. Kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulunduktan sonra, Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur stratejisi ilgili planların amuoyuna açıklayacağı netleşti. Açıklamanın bugün yapılmasının beklendiği söylendi.
GÜNDEM
16 Mayıs 2023 - 16:11
CHP'nin 2. tur hazırlığında 'İstanbul modeli' hamlesi! Seçim kampanyası İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na emanet..
Seçim sonuçları ile ilgili bir toplantı yapan ve sonuçları kurmayları ile birlikte değerlendirmeye alan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur oylama stratejisini bugün açıklayacağı söylendi. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da katılırken Genel Merkez'deki toplantıda önemli bir oturum gerçekleştirildi. Edinilen bilgilerde ise ikinci tur seçimin İstanbul'dan Ekrem İmamoğlu ile birlikte Canan Kaftancıoğlu tarafından uygulanan bir modele göre yapılacağı söyleniyor.
GÜNDEM
16 Mayıs 2023 - 16:11