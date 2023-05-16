CHP’nin 2. tur hazırlığında 'İstanbul modeli' hamlesi! Seçim kampanyası İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’na emanet..













KRİTİK TOPLANTI İÇİN EKREM İMAMOĞLU DA GENEL MERKEZE GELDİ

İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU

14 Mayıs seçimlerinin 2. tura kalmasının ardından milyonlar yeniden 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. "İlk turda seçimi kazanma" stratejisi ile hareket eden Millet İttifakı ortak adayı kKmal Kılıçdaroğlu'nun seçim yarışını Erdoğan'ın hemen ardında bitirmesi sonrası gözler muhalefet cephesine çevrildi. Eldeki bilgilere göre, toplantıda ikinci tur için geliştirilecek strateji de ele alınırken, hakim görüş seçim güvenliği ile birlikte veri akışına ilişkin tedbirlerin güçlendirilmesi yönünde. Kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulunduktan sonra, Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur stratejisi ilgili planların amuoyuna açıklayacağı netleşti. Açıklamanın bugün yapılmasının beklendiği söylendi.Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP genel merkezini ziyaret ederek ABB Başkanı Mansur Yavaş ile beraber Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmelerde bulundu. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu MYK toplantısına geçti.Gelen kulis bilgilerine göre; kampanya, güvenlik ve seçimlerin idaresinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı olarak göre yapan Canan Kaftancıoğlu'na ait olacağı aktarıldı.