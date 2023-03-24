SİYASET
24 Mart 2023 - 12:52

CHP'nin 'A takımı' milletvekilliği adaylık başvurusu yapmadı!

CHP'nin milletvekili adayları son federal seçime göre iki kat fazla başvuru alırken, partinin üst organı olarak tanımlanan isimleri MYK'dan aday olmadılar. 'A takımı' şeklinde bilinen isimlerin parlamentoya aday olmayacağı bakanlık bekledikleri öne sürüldü.

SİYASET
24 Mart 2023 - 12:52
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CHP'nin 'A takımı' milletvekilliği adaylık başvurusu yapmadı!
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Türkiye'de 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yaklaşırken siyasi partiler milletvekili adaylığıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. CHP'ye rekor sayıda başvuru yapıldı ancak başvurular süreç gereği kapatıldı.

Son yapılan genel seçimlerde 500'ün üzerinde başvuru kabul eden CHP, bu seçimde sayısını ikiye katladığı anlaşıldı. Aralarında çok sayıda memurun da bulunduğu 3 bin 500'den fazla kişi CHP'ye aday olmak için başvurdu. Parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu, meclis listesindeki son kararını bir süre sonra bildirecek. "A Takımı" olarak bilinen parti liderliğine aday olmayanların yanı sıra bazı şaşırtıcı isimler de gündeme farklı iddialarla geldi.

SEYİT TORUN'UN LİSTEDE ADI YOK



CHP'nin en yüksek parti organı Merkez Yürütme'de altı isim milletvekili adaylığı için başvuruda bulunmadı. Edinilen bilgiye göre bu isimlerin, parti genel sekreteri Selin Sayek Böke ve fahri başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel olduğu öğrenilirken Veli Ağbaba, Ahmet Akın ile Seyit Torun'un listede adı olmadığı belirtildi.

PARTİ SÖZCÜ ÖZTRAK MİLLLETVEKİLLİĞİNE ADAYLIĞINI KOYDU

Milletvekili adaylığı için başvuru yapan isimler arasında CHP Sözcüsü Faik Öztrak da yer aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması halinde Öztrak’ın parlamentoya kadar CHP fraksiyonunun lideri veya genel başkan yardımcısı rolünü üstlenebileceği öne sürüldü.

GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZKOÇ ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMADI

CHP'nin grup başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel'in 28. dönem milletvekilliği seçimleri için yarışacağı öğrenildi. Altay'ın parlamentoda çoğunluğa ulaşması halinde cumhurbaşkanlığına aday olacağına dair bir perde arkası hikayesi var, ancak Özer'in CHP'nin meclis grup başkanı olabileceği öne sürüldü. Özkoç ise, milletvekili adayı olmadığını açıklayarak, paylaştığı bir mesajda yürütme organına katılacağını söyledi.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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