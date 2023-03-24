CHP'nin 'A takımı' milletvekilliği adaylık başvurusu yapmadı!

Türkiye'de 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yaklaşırken siyasi partiler milletvekili adaylığıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. CHP'ye rekor sayıda başvuru yapıldı ancak başvurular süreç gereği kapatıldı. Son yapılan genel seçimlerde 500'ün üzerinde başvuru kabul eden CHP, bu seçimde sayısını ikiye katladığı anlaşıldı. Aralarında çok sayıda memurun da bulunduğu 3 bin 500'den fazla kişi CHP'ye aday olmak için başvurdu. Parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu, meclis listesindeki son kararını bir süre sonra bildirecek. "A Takımı" olarak bilinen parti liderliğine aday olmayanların yanı sıra bazı şaşırtıcı isimler de gündeme farklı iddialarla geldi.
SEYİT TORUN'UN LİSTEDE ADI YOK
CHP'nin en yüksek parti organı Merkez Yürütme'de altı isim milletvekili adaylığı için başvuruda bulunmadı. Edinilen bilgiye göre bu isimlerin, parti genel sekreteri Selin Sayek Böke ve fahri başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel olduğu öğrenilirken Veli Ağbaba, Ahmet Akın ile Seyit Torun'un listede adı olmadığı belirtildi.