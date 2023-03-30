CHP'nin 'Afetzedelere ücretsiz ev verilsin' teklifine AKP ve MHP tarafından ret!













“DEPREMZEDELERE VERİLECEK KONUTLARI 5 KURUŞ ALMADAN YAPACAĞIZ”

“TOKİ'NİN ANTALYA'YA YAPACAĞI 7 BİN EV NEREDE OLACAK?”

CHP'nin Antalya Milletvekili olarak görev yapan Cavit Arı, bölgede yapılacak olan konutların depremzede vatandaşlara ücretsiz sağlanmasını önerdi. CHP'li Arı, Meclis'e sunduğu önergesinde hem deprem bölgeleri hem de orman yangınları nedeniyle yerinden olan vatandaşlara ücretsiz konut sağlanmasının gerekli olduğu öngörüsünde bulunduğunu belirtti. Arı'nın önerisinde ayrıca, Manavgat ve çevresinde çıkan yangınlar nedeniyle satılan orman ağaçlarının değerinin yüzde 50'sinin vatandaşlardan tahsil edilme talebi de yer aldı. CHP'li Cavit Arı, Meclis'te yaptığı konuşmada önergeye destek için şu ifadelere yer verdi:“Bu yangına Manavgat yangını denilse de Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerimize de sıçramış durumda. Birçok alan yoğun ağaçlıktır ve bu mahallelerdeki birçok ev yangında tahrip olmuştur. Yangında yaklaşık 1.350 ev ve 750 depo hasar gördü. Manavgat bölgesi ve diğer ilçelerde bulunan ormanlık alan yerleri, Orman Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği ihaleyle satıldı. Bir yandan hükümet TOKİ tarafından evleri yakılan vatandaşların evlerinin yüzde 50'sini istiyor. Ücretin yüzde 50'sinin TOKİ tarafından karşılanacağı, kalan yüzde 50'nin ise halktan tahsil edileceği belirtildi. İnşaat başladı. Vatandaşa açık olan sözleşmeler ne kadar ödeneceği bilinmeden imzalandı. Birkaç ev teslim edildi, ancak ödeyeceği miktar henüz belirlenmedi. Tasarımızda yüzde 50'si halktan alınacak; bölgedeki orman yangınları nedeniyle orman ağaçlarının satışı için toplantı şeklinde."6 Şubat depreminde çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi de yaralandı. Bu bilgileri aktardıktan sonra önergesine devam eden Arı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Depremde yaklaşık 820 bin bina ağır ve orta derecede hasar gördü. Hükümet, “Binaları biz yapacağız, karşılığında evi iki yıl ödeme olmadan yirmi yıl vadeli olarak satacağız. hem Cumhurbaşkanı hem de Sayın Kılıçdaroğlu, “15 Mayıs'tan sonra evi yıkılan kişinin eviyle birlikte binayı da tamamlayacağız, anahtarları teslim edeceğiz." dediler. Depremin üzerinden elli bir gün geçmesine rağmen neredeyse tüm enkazlar hala ortada, çadır sorunu çözülemiyor, konteyner sorunu çözülemiyor. Şimdi insanlar, seçim malzemeleri için, seçim için siyasi yönelim için "konut ve altyapı ihalesi veriyoruz" diyor. Bu bir sergi çalışması, kalıntıları hala bulamadınız, bu temeller nerede? Hangi mühendislik değerlendirmesi yapıldı, saha çalışması yapılıp yapılmadığı, hangi projeler üstlenilecek; açıklanmaları gerekir. Ama sanırım siyasi belgeler için atılacak temeller bunlar. Cumhurbaşkanı'nın görkemli bir tören ile birlikte emelini attığı Defne Yeni Devlet Hastanesi. Vatandaşımızın gördüğü devlet hastanesinin temeli ve Antakya'nın yeni devlet hastanesinin temeli atılıyor. Hemşerilerimiz görsün. Milli ruhla mı alay ediyorsunuz, milletle mi alay ediyorsunuz? Bu sizin devrimci vaadinizdir. Bu kişiler oyununuza gelmeyecekler, sandıkta size gerekli cevapları verecekler."Cavit Arı, TOKİ'nin TOKİ'nin emeklilere, yoksullara, şehit yakınlarına ve gençlere satış yapmak için başlattığı Yeni Yuva kampanyası olduğunu anlattı; “Antalya'da 7 bin konut yapılacağı söyleniyor; 24 Ocak 2023'te bu çalışmaların nerede, hangi mülkte, hangi adada yapılacağını sordum, hala cevap yok. Deprem bölgesine yaparım dediğiniz evler bu durumda. Böyle gösterişli ve ahlaksız inşaat ve temellerin ada olmayan bir yerde yapılması gerekirdi. Buna göre inşallah hükümetimizde halkın sorunlarını çözeceğiz. 15 Mayıs'tan sonra kimin evi yıkılırsa yıkılsın binayı ve evi biz yapacağız, anahtarları iade edeceğiz, kuruş para almayacağız. Bu kapsamda öncelikle Manavgat'ta evi yanan aynı zamanda epremde zarar gören vatandaşlarımıza ücretsiz konut yapılmasına ilişkin mevzuat taslağımızı sunuyor ve teklif ediyorum." CHP'li Cavit Arı'nın tasarısı AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.