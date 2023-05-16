CHP’nin ikinci turda uygulayacağı strateji belirlendi!







HEDEF GRUBA YÖNELİK DAHA NET SÖYLEM











14 Mayıs Türkiye Cumhuraşkanlığı seçiminde adayların yeterli oyları alamaması sonucu seçimler 2. tura kaldı. Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamasında cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin 28 Mayıs'ta yapılacağını söyledi. Seçim sonuçları ardından CHP durum değerlendirmesi yapmak üzere bir toplantı yaptı. CHP yönetimi, ikinci turda görevine son verilen Onursal Adıgüzel'in sistemini farklı bir sistemle değiştirmek için çalışmalar başlattı.Toplantıda herilin ayrı ayrı onuçları değerlendirildi ve oylamanın ertelenmesinin olası nedenleri tartışıldı. Milliyetçi kimliklere sahip bazı seçmenlerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nı tercih ettiği ancak bu yönü seçmediği ortaya çıktı. Bu konuda bir strateji belirlenmesine karar verildi. Bu sayede sosyal dil korunurken büyük kalabalıklar yerine hedefamda kampanyada ekibinin çalışmaları tamamlandı. SİNAN OĞAN'LA TEMASLAR SÜRDÜRÜLECEK Oturumun bir diğer konusu da Sinan Oğan'ın seçmenlerinin ikinci tur oylamanın sonucuna nasıl etki edeceğinin belirlenmesiydi. Bu noktada Oğan ile temasın sürdürülmesine karar verildi. SANDIĞA GİTMEYENLER.. Toplantıda, oy kullanmayan seçmenin sonuca önemli ölçüde etkisi olduğu vurgulandı. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin ana stratejisi, "hayal kırıklığına uğramış" insanları yeniden oy kullanmaya ve ilk turda oy vermeyenlerin de oy kullanmasını sağlamak oldu.