CHP'nin milletvekili kadrosuna ünlü sanatçı dahil oluyor! Kimsenin aklına bile gelmezdi: Herkes tanıyor







CHP'de Milletvekili Adayları Tartışması







Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasi partiler aday listelerine son şeklini veriyor. Cumhurbaşkanlığı adaylarına odaklanılmışken, şimdi dikkatler milletvekili adaylarına çevrildi. CHP'de milletvekili aday adaylığı süreci başladı ve aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu bazı sürpriz isimler üzerinde durulduğu görülüyor. Henüz nihai bir karar verilmedi ancak CHP'nin önümüzdeki seçimler için bir dizi potansiyel adayı değerlendirdiği açık.Türkiye'de siyaset gündemi uzun süredir cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla meşguldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasıyla birlikte bu tartışmalar büyük ölçüde azaldı ve şimdi milletvekili adaylığı konusu gündeme geldi. CHP'de adaylık için sürpriz isimlerin konuşulduğu ve bu isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı kişilerin de yer aldığı bildiriliyor.Birgün'ün haberine göre CHP, milletvekili adaylığı için birçok sürpriz isimle görüşüyor. Ünlü sanatçı Candan Erçetin'in "sanatçı kontenjanından" aday gösterilmesinin düşünüldüğü konuşuluyor. Yetkili isimlerle bir ön görüşme yapıldığı konuşulurken, henüz nihai bir karar verilmedi.CHP'nin adaylık için gündeminde olan bir diğer isim ise Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu. Çerkezoğlu'nun ismi bir önceki dönemde de adaylık için gündeme gelmişti. Öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi de CHP tarafından adaylık için düşünülüyor. CHP'nin Elçi'ye Diyarbakır'dan milletvekilliği teklif ettiği ancak görüşmelerin sürdüğü bildirildi.TCDD'nin ihmali nedeniyle oğlu ve eşini tren kazasında kaybeden Mısra Öz de CHP'nin aday göstermeyi planladığı bir diğer isim. Ailesini kaybettikten sonra verdiği hak mücadelesi onu kamuoyunda tanınan bir isim haline getirdi. Kabul etmesi halinde CHP listelerinden milletvekili adayı olabileceği konuşuluyor.