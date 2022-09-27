CHP, Tanju Özcan'ı 1 yıl partiden uzaklaştırdı!













CHP'den Tanju Özcan açıklaması"

Bolu Belediye Başkanlığı'nın meclis toplantısında AK Partili bir kadın üyeyle yaşamış olduğu diyaloğun ardından CHP yönetimi tarafından belediye başkanı Tanju Özcan ile ilgili disiplin süreci başlatılmıştı. Disiplin Kurulu'nca uyarı cezası alan Özcan, kesin ihracının istenmesi talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. 13 Haziran tarihinde kesin ihraç talebi ile sevkine karar verilen Tanju Özcan'ın durumunu görüşmek üzere bir toplantı yapıldı. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bir karar veren CHP Yüksek Disiplin Komisyonu Özcan'ın partiden bir yıl geçici olarak çıkarılmasına karar verdi.Tanju Özvan'ın partiden 1 yıl geçici olarak çıkarılma kararı toplantı katılımcılarının oybirliği ile alındı. Parti kanalından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise CHP Yüksek Disiplin Komisyonunun, 26 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında, Bolu belediye başkanı Tanju Özcan'ın bir yıl geçici çıkarma cezası almasına katılım gösterenleri oy birliği ile kararının verildiği ifadeleri kullanıldı.