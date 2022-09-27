Bolu Belediye Başkanlığı'nın meclis toplantısında AK Partili bir kadın üyeyle yaşamış olduğu diyaloğun ardından CHP yönetimi tarafından belediye başkanı Tanju Özcan ile ilgili disiplin süreci başlatılmıştı. Disiplin Kurulu'nca uyarı cezası alan Özcan, kesin ihracının istenmesi talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. 13 Haziran tarihinde kesin ihraç talebi ile sevkine karar verilen Tanju Özcan'ın durumunu görüşmek üzere bir toplantı yapıldı. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bir karar veren CHP Yüksek Disiplin Komisyonu Özcan'ın partiden bir yıl geçici olarak çıkarılmasına karar verdi.
SİYASET
27 Eylül 2022 - 01:26
CHP, Tanju Özcan'ı 1 yıl partiden uzaklaştırdı!
CHP Yüksek Disiplin Komisyonu, Bolu belediye başkanı Tanju Özkan'ın bir yıl geçici çıkarma cezasına çarptırılmasına oybirliğiyle karar verdi.
SİYASET
27 Eylül 2022 - 01:26
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