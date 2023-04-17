CHP'ye reklam ambargosu koyan TRT'ye suç duyurusu!







CHP'DEN İKİNCİ BAŞVURU TALEBİ











CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

CHP, 14 Mayıs seçimlerine yönelik partisinin hazırladığı 'Sana Söz Yine Baharlar Gelecek' adlı propaganda filminin yayınlanması ile ilgili kamu kuruluşu TRT'ye başvurdu. CHP lideri Kemal Kıçdaroğlu'nun iktidara geldiğinde yapacaklarını vaat ettiği ifadelerin yer aldığı reklam filminin TRT 1 ve TRT Haber!i'in dışında TRT Spor kanallarında da yayınlanması için TRT Müdürlüğü'ne başvuru yapıldı. Fakat yapılan bu başvurulara TRT yanıt vermedi.Tanıtım filminin yayınlanmaması sonrasında CHP yeniden TRT Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. “TRT'nin tarafsız olması gereken yerde bu hukuksuz duruşunun ironik olması gerektiğini belirtmeliyiz. Üstelik bu duruş kuruma maddi olarak da zarar veriyor." ifadelerinin yer verildiği başvuruda bazı talepler de eklendi. Eklenen talepler ise kısaca şu şekilde:Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olan genel başkanına yönelik bu hukuksuz tutuma son verilmesini, ayrıca “Sana Söz Yine Baharlar Gelecek” adlı tanıtım filminin TRT 'ye ait tüm kanallarda gösterilmesini talep ediyoruz."CHP Medya ve Kurumsal İletişim Başkanı Başdanışmanı Tuncay Özkan, TRT'nin son tutumuna ilişkin yaptığı açıklamasında; "CHP, bir kamu yayıncısı olarak TRT'nin yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak sorumlular hakkında kamuya açık yargılanma talebinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının TRT ekranlarında yayınlanmadığı hatırlatılan suç duyurusunda, mitingin yayınlanmadığı ve CHP genel başkanının konuk olarak davet edilmediği kaydedildi." diye konuştu.