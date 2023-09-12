CHP'de peş peşe istifa: Belediye Başkanı istifa ederken Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi

CHP'ye büyük bir şok yaşatıldı, çünkü Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, istifasını verdi ve bu istifada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu. Gazeteci Şaban Sevinç'in tv100'deki programında bu istifanın sinyali verilmişti. İşte detaylar...





CHP'DEN ŞOK İSTİFA SİNYALİ

Atay, istifasını basın toplantısında duygusal bir şekilde açıkladı ve "Hayatımın en zor basın toplantısını yapıyorum, duygusal anlar yaşarsam mazur görün" ifadelerini kullandı. Kendi siyasi geçmişini paylaşarak, SODEP'te Çine İlçe Başkanlığı ve CHP'de İl Başkan Yardımcılığı ve İl Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunduğunu ve milletvekilliği yaparak partisinin yönetimlerinde yer aldığını anlattı.

Ancak, şimdi Efeler Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğü CHP'den istifasını verme nedenlerini açıkladı. Bu istifanın ardında yatan nedenler hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi, ancak Atay'ın CHP'den istifası büyük yankı uyandırdı. Özellikle istifada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerin bulunması, parti içi tartışmaların ve spekülasyonların artmasına neden oldu.

Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın CHP'den istifası, partinin içinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve parti içi dinamikleri etkileyebilir. Atay'ın istifasının ardındaki nedenler ve sonuçları yakından takip edilecektir.





Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, CHP'den istifasını açıklarken, istifa nedenlerini de detaylı bir şekilde ortaya koydu. Atay, 4.5 yıl boyunca Efeler Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğü dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın ziyaretlerini anlatarak, Kılıçdaroğlu'nun Efeler Belediyesi'ni ziyaret etmeyişini ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne gitmesini eleştirdi. Atay, bu durumun parti içinde hayal kırıklığına yol açtığını ifade etti.

Özellikle Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos'taki Aydın ziyaretinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adaylığını açıklamasını eleştiren Atay, bunun parti tüzüğüne aykırı olduğunu ve adayların belirlenme yetkisinin Parti Meclisi'ne ait olduğunu belirtti. Atay, Kılıçdaroğlu'nun bu adımını anlamsız buldu ve partinin tüzüğüne aykırı bir şekilde davranıldığını ifade etti.

Ayrıca, CHP Efeler delege ve ilçe başkanlığı seçimlerinde yaşanan sorunları da gündeme getiren Atay, tarihin en kötü oyunlarının oynandığını iddia etti. Sandık başında diğer listeye ait olanların engellendiğini ve demokrasiye aykırı uygulamaların olduğunu belirtti. Bu sorunları çözmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşılmaya çalışıldığını ancak sonuç alınamadığını söyledi. Atay, bu uygulamaların Aydın'da özellikle Özlem Çerçioğlu tarafından desteklendiğini ve kurultayda 16 delege sözünün yerine getirilmediğini vurguladı.

Sonuç olarak, Mehmet Fatih Atay'ın CHP'den istifası, parti içindeki çekişmeleri ve sorunları gündeme taşıdı ve Aydın'da CHP içindeki dinamikleri etkileyebilir. Atay'ın istifası ve açıklamaları, parti içindeki tartışmaların derinleşmesine neden olabilir.



