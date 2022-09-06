SPOR
06 Eylül 2022 - 22:05

Christian Atsu Hatayspor'da

Hatayspor daha önceden Newcastle United, Chelsea gibi kulüplerde top koşturan Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPOR
06 Eylül 2022 - 22:05
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Christian Atsu Hatayspor'da


Spor Toto Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan ve ligde 1 puanı bulunan Hatayspor, takımını güçlendirmeye devam etmekte. Son olarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Raed'de top koşturan Christian Atsu'yu kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Ganalı oyuncu sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.



Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklama da "Daha önce Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde top koşturan tecrübeli sağ ve sol kanat oyuncusu Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş katıldı. Christian Atsu'ya hoş geldin diyor, bordo beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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