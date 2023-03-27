Christiano Ronaldo'dan ağızları açık bırakan hareket! Tam 45 dakikada yaptı: Gören de duyan da inanamadı

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan ve gösterdiği olağanüstü performansla adından söz ettiren Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, milli takımda sergilediği üstün oyunla manşetlerde yer almaya devam ediyor. Ronaldo, Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçlarında Lihtenştayn'a karşı oynanan ilk maçta iki gol atarken, ikinci maçta Lüksemburg'a karşı 45 dakikada iki gol kaydetti.
Liechtenstein'a Karşı İlk Maç
J Grubunun ilk maçında Lihtenştayn ile karşılaşan Portekiz, 8. dakikada Joao Cancelo, 47. dakikada Bernardo Silva ve 51. ve 63. dakikalarda Ronaldo'nun (penaltıdan) attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Ronaldo maça ilk 11'de başladı ve futbol tarihinde en çok milli maç oynayan oyuncu oldu.