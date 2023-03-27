Christiano Ronaldo'dan ağızları açık bırakan hareket! Tam 45 dakikada yaptı: Gören de duyan da inanamadı







Liechtenstein'a Karşı İlk Maç







Lüksemburg'a Karşı İkinci Maç

Taraftar Maçı Yarıda Kesti

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan ve gösterdiği olağanüstü performansla adından söz ettiren Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, milli takımda sergilediği üstün oyunla manşetlerde yer almaya devam ediyor. Ronaldo, Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçlarında Lihtenştayn'a karşı oynanan ilk maçta iki gol atarken, ikinci maçta Lüksemburg'a karşı 45 dakikada iki gol kaydetti.J Grubunun ilk maçında Lihtenştayn ile karşılaşan Portekiz, 8. dakikada Joao Cancelo, 47. dakikada Bernardo Silva ve 51. ve 63. dakikalarda Ronaldo'nun (penaltıdan) attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Ronaldo maça ilk 11'de başladı ve futbol tarihinde en çok milli maç oynayan oyuncu oldu.Grubun ikinci maçında Lüksemburg ile karşılaşan Portekiz, Ronaldo'nun 9. ve 31. dakikalarda attığı iki golle ilk 45 dakikayı 4-0 önde kapatarak oyunu domine etti. Ronaldo bu gollerle kariyerinde Lüksemburg'a karşı oynadığı 11 maçta 11 gol atarak bir kilometre taşına ulaştı.Ancak Lüksemburg ile oynanan ikinci maç sırasında Al-Nassr forması giymiş bir taraftar sahaya koşarak Ronaldo'ya yaklaştı. Güvenlik görevlileri taraftarı hızla etkisiz hale getirdi ve sahadan uzaklaştırdı.