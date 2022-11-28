Chrome kullanıcıları dikkat! Acil güncellemeniz gerekiyor: Tüm özeliniz hackerların elinde olabilir







Hemen güncellemeniz gerekiyor







Milyarlarca kişinin kullandığı popüler tarayıcı Chrome, güvenlik açığı tehlikesi ile gündeme geldi. Hackerler son dönemde kullanıcıların kimlik bilgisini çalmak için harekete geçerken yeni bir açık daha bularak Google Chrome’a sızmayı başardı. Teknoloji devi Google ise acele bir güncelleme yayınlayarak güvenlik açığını kapattı.Dolandırıcılar hedeflerine ulaşmak için farklı yöntemler denemeye devam ediyor. Yeni bir güvenlik açığı bularak Google Chrome’a sızan hackerler birçok kişinin hesabını ve kişisel bilgilerini ele geçirdi.SingCERT güvenlik uzmanları, güvenlik açığını bir süre aktif kullanıldığını açıklarken, saldırganların rastgele kod yürüterek kullanıcı bilgisi çalabileceğini aktardı. Bu haberin ardından Chrome kullanıcıları endişelendi. Google ise konuya el atarak kısa süre içerisinde güvenlik yamasını yayınlayarak güvenlik açığını giderdi. Fakat bu güvenlik açığının düzeltilmesi için kullanıcıların mutlaka Google Chrome uygulamalarını güncellemeleri gerekiyor. güncelleme yapılmadığı taktirde cihaz siber saldırılara karşı savunmasız olabilir. Bu kapsamda MacOS ve Linux için 107.0.5304.121 yapı numaralı Chrome güncellemesi yayınlanırken, Windows için ise 107.0.5304.121/ 122 yapı numaralı güncelleme yayınlandı. Google Chrome için güvenlik açığı, 22 Kasım’da Google’ın Tehdit Analizi Grubu’ndan Clement Lecigne tarafından bildirildi. Chrome kullanıcıları için sıfır güvenlik açığı bu yıl defalarca kez yaşandı. Son saldırıyla birlikte toplamda sekiz kere sıfır gün açığı düzeltildi. SingCERT tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcıların, uygulamalarını güncellemeleri şiddetle önerilirken uygulamaların otomatik güncellenmesi için otomatik güncellemeler butonunun aktif tutulması öneriliyor.