Çiçeği burnunda anne adayı Aslı Enver'in son hali ortaya çıktı! Güzelliği zirve yapmak için resmen bu günleri beklemiş!







ASLI ENVER'DEN HAMİLELİK POZU!







2022 Kasım ayında evlenen Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çocuklarını kucaklarına almak için hazırlık içerisinde. Aslı Enver evlendiğini sosyal medya üzerinden düğün fotoğrafları ile duyurmuştu. Paylaştığı hamile pozuna takipçileri tarafından yorumlar yapıldı. Merak edilen detaylar haberimizde.38 yaşında olan ünlü oyuncu bir çok dizide rol aldı. Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp, İstanbullu Gelin dizilerinde oynamıştır. 2022 Kasım ayı içerisinde iş adamı Berkin Gökbudak ile dünya evine girdiler.Sessiz bir şekilde nikah masasına oturdular. Düğünden kalan fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Çok geçmeden hamile olduğunu duyurdu. 6 aylık hamile olan Aslı Enver, kız bebek beklediklerini dile getirdi.6 aylık hamile olan ünlü oyuncu Enver, şimdiki halini takipçileri ile paylaştı. Takipçileri tarafından bir çok yorum aldı. 'Hamilelik oldukça yakışmış' yorumları yer aldı. Aslı Enver İnstagram üzerinde hikaye olarak paylaştığı pozu, magazine ve fan sayfalarının gündeminde yer aldı. Paylaştığı son hali bir çok yorum ve beğeni aldı. 'Hamilelik bu kadar yakışabilirdi', 'En güzel anne adayı olabilir' yorumları geldi.