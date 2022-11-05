MAGAZİN
05 Kasım 2022 - 16:12

Çiçeği burnunda anne baba Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in mutluluğu kısa sürdü

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden sevenlerini üzen haber geldi. Ünlü çifte ve oğulları Kurt Efe'ye resmen nazar değdi.

MAGAZİN
05 Kasım 2022 - 16:12
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Çiçeği burnunda anne baba Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in mutluluğu kısa sürdü


Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve modacı Başak Dizer, birlikteliklerini 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı. 6 ay önce anne baba olma heyecanını tadan çiftin Kurt Efe isminde bir oğulları oldu. Genellikle magazinden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden çiftten kötü haber geldi.

Tatlıtuğ çiftinden kötü haber

6 ay önce doğum yapan Başak Dizer, oğlu ile ara ara paylaşım yapıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ise baba olduktan sonra hayatının değiştiğini, oğlunun sarışınlığının kendisine geri kalan her yerinin annesine benzediğini söylemişti. Oğullarının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen çiftin altın saçlı bir bebekleri var.



kıvanç tatlıtuğ

Ülkemizin en yakışıklı oyuncularından biri olan ve ünü dünyaya yayılan Kıvanç Tatlıtuğ’dan kötü haber geldi. bir süredir Bodrum’da tatilde oldukları bilinen çiftin ve oğulları Kurt Efe’nin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in koronavirüs testi pozitif çıkarken oğulları Kurt Efe’nin de hastalığa yakalanması herkesi endişelendirdi.

Ünlü çiftin şimdilerde Bodrum’daki evlerinde kendilerini karantina altına aldıkları ve dinlendikleri biliniyor. Tatlıtuğ çifti, hastalığı en hafif şekilde atlatabilmek için sevenlerinden dua istedi.

kıvanç tatlıtuğ

Tatlıtuğ ailesinin şu an sağlık durumunun iyi olduğu ve evlerinde inzivaya çekildikleri biliniyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ile sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Oğlunun yüzünü göstermeyen anne, Kurt Efe’nin bebek arabasındaki pozunu koymuştu. Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğraf sonrasında hastalanan çiftin nazara geldiğini ifade ediyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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