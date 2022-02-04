Çiçeği burnunda anne Özge Özpirinçci, eşi ve kızıyla olan fotoğrafını paylaştı!

Uzun yıllar birlikte olduğu Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yaz aylarında evlenen ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, evlendiğinde kızına da hamileydi. Kolay bir hamilelik süreci geçiren Özge Özpirinçci geçtiğimiz Kasım ayında kızı Mercan'ı sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.
Çiçeği burnunda anne Özge Özpirinçci, bu güne kadar var olan bir kuralı bozdu ve eşi Burak Yamantürk ile kızının da olduğu aile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Bebeğinin yüzünü göstermeyen anne Özge Özpirinçci'nin kızı ile paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarını oldukça fazla heyecanlandırdı.
İşte sosyal medyada beğeni rekorları kıran Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızları Mercan'la olan pozları...
Çiçeği burnunda anne Özge Özpirinçci, bu güne kadar var olan bir kuralı bozdu ve eşi Burak Yamantürk ile kızının da olduğu aile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Bebeğinin yüzünü göstermeyen anne Özge Özpirinçci'nin kızı ile paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarını oldukça fazla heyecanlandırdı.
İşte sosyal medyada beğeni rekorları kıran Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızları Mercan'la olan pozları...