Çiçek bakımı deyip geçmeyin! Orkide severler evlerinde bu tüyoyla güzellikler yaşatacak! Aylarca çiçek açmasını sağlayacak basit yöntemler







PROFESYONEL ORKİDE BAKIMI











Orkide bakımı, doğru uygulandığında çiçeklerin uzun süre açmasını sağlayabilir. İşte profesyonellerin önerdiği orkide bakımı yöntemlerinin detayları!Sulama ve Nem: Orkidelerin kurumasını önlemek için düzenli sulama yapılmalıdır, ancak su birikintisi oluşmamasına dikkat edilmelidir. Orkide uzmanları, orkidelerin doğada kayalara veya ağaçlara tutunarak yaşadığını ve durgun suda zarar görebileceğini belirtir. Haftada bir veya iki kez ılık su kullanarak bitkiyi nemli tutabilirsiniz. Ayrıca, yüksek nemli bir banyo veya mutfak rafı gibi ortamlar da orkideler için idealdir.Gölge ve Sıcaklık: Orkideler çiçeklenme için güneş ışığına ihtiyaç duyar, ancak fazla miktarda doğrudan güneş ışığından hoşlanmazlar. Yarı gölgeli bir pencere pervazı orkideler için ideal bir yerdir. Çok parlak bir ortamda yapraklar yanabilirken, çok karanlık bir ortamda çiçeklenme olmayabilir. Sıcaklık konusunda, orkideleri radyatör gibi ısı kaynaklarına çok yakın yerleştirmemek ve sıcaklık dalgalanmalarından kaçınmak önemlidir. Orkideyi sabit bir sıcaklıkta (genellikle 19 derece) tutmak çiçeklenmeyi teşvik eder. Saksılar ve Kaplar: Bazı orkideler şeffaf plastik kaplarda satılır ve kökleri yeşil olan diğer bitkilerden farklıdır. Bu orkideler doğada ağaçların kenarlarında büyürler. Kökler, toprakta olmadıkları için fotosentez yapabilmek için ışığa maruz kalmaları gereken klorofil içerir. Bu nedenle, bu tür orkideleri şeffaf bir kapta tutmak ve köklerin ışık almasını sağlamak önemlidir. Budama: Orkidelerde çiçekler solmaya başladığında budama yapılabilir. Çiçek sapını, tomurcuğun hemen üzerine veya önceki çiçeğin biraz altına kesmek yeterlidir. Bu şekilde yeni sürgünlerin oluşması teşvik edilir ve daha fazla çiçeklenme sağlanır. Ayrıca, bitkiye düzenli olarak bitki gübresi vermek de canlılık ve çiçeklenme sürecini destekler. Orkide bakımında bu yöntemleri uygulayarak, çiçeklerin uzun süre açmasını sağlayabilir ve orkidelerinizi sağlıklı bir şekilde yetiştirebilirsiniz.