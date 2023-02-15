









ÇİÇEKLERİN ARASINDA GİZLENMİŞ 3 YILDIZI BUL!







Çiçeklerin arasında gizlemiş 3 yıldızı 7 saniyede bulan dahi sayılıyor! Baş ağrıtan optik illüzyon testini çözebilir misiniz? Optik illüzyon testleri son zamanın en popüler zeka ölçen test uygulamalarından biridir. Sayıları gün geçtikçe artan bu testler sayesinde insanlar bilişsel yeteneklerini geliştirip aynı zamanda da zeka ve IQ seviyelerini ölçebilmektedir. Şimdi sırada bir optik illüzyon testi daha var. Bu test ile birlikte zeka gelişimine de katkı sağlamış olacaksınız. Oldukça zor olan bu testte gözleriniz ve beyniniz oldukça yorulacak. İşte çiçeklerin arasında gizlenmiş olarak bulunan 3 yıldızı bulmaya çalıştığınız optik illüzyon testi...İşte karşınızda yeni bir optik illüzyon testi. Optik illüzyonlar kişinin zeka ve becerilerini test ettiği gibi kişiye birtakım yetiler de kazandırıyor. Kişinin yorumsal, bilişsel yeteneklerini artıran, muhakeme gücünü geliştiren bu testler sayesinde bir çok kişi kendini test edebilmektedir. Zeka geliştirmesinin yanında oldukça da eğlenceli olabilen bu testler aynı zamanda kişinin stres ile baş etmesinde de birebirdir. Şimdi karşınızda yeni bir optik illüzyon testi var. Bu testte çiçekler arasında gizlenmiş olarak bulunan 3 yıldız bulunuyor. Bu üç yıldızı bulan kişiler oldukça zeki kişiler kabul ediliyor. Heyecan yapmayın ve resme odaklanın. Kişinin gözlem becerilerini ölçen ve aynı zamanda geliştiren bu test uygulaması ile birlikte oldukça keyifli zamanlarda geçirebilirsiniz. Optik illüzyonlar var olan bir şeyi çoğunlukta olan benzer şeylerin içinde yok olarak algılanması ve görülmemesidir. Sebebi ise göz yanılsamasıdır. Benzer olan şeylerin yanında farklı olan şeyler ve nesneler farklı olarak algılanmaktadır. Var olan bir şeyin algılanmamasıdır ya da görülmemesidir. İnsanın karar verme sürecinde olabildiğince yararlı olan bu testler insanın konsantre sürecini de hızlandırmaktadır. Fotoğrafta göz yanılsaması yaşayacağınız bu test ile birlikte görsel zekanızın ve dikkatinizin ne kadar iyi olup olmadığını ölçebilirsiniz. Benzer olarak bulunan çiçeklerin arasında gizlenmiş 3 yıldızı bulmak o kadar kolay olmayacaktır. Bulabildiyseniz ne mutlu size. Müthiş bir zekanız var. Hazırsanız başlayın ve çiçeklerin arasında gizlenmiş üç yıldızı 10 saniyede bulun! İşte doğru cevap. Resimlerin arasında gizlenmiş 3 yıldızın doğru cevabı aşağıda bulunmaktadır. Aşağıya inin.