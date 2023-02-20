Çift deprem sonrası bilanço arttı! Can kaybı sayısı duyuruldu: AFAD Başkanı az önce duyurdu

AFAD çalışmalara son hızla devam ederken açıklamada bulunmaktadır. Artçı sarsıntılar ve deprem hakkında bilgi veren Yunus Sezer dikkat duyurusunda bulundu. son dakika açıklamalar neler? Tüm detaylar haberimizde.
41 BİN 156 CAN KAYBI AÇIKLAMASI!AFAD arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. AFAD Başkanı Yunus Sezer ağır hasar bulunan evler ve yıkılma emri verilen evlere eşya alma amacıyla girilmesinin yasak olduğu uyarısında bulundu. Depremle ilgili diğer önemli açıklamalarda da bulunuldu.
Hayatını kaybeden kişi sayısı açıklandı. 41.156 vefatımız bulunmaktadır. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarımızda ise 35.250 personelimiz destekte bulunurken 250 binin üzerinde personel görev üstündedir. 15.250 iş makinesi, 78 uçak, 116 helikopter deprem bölgelerinde aktif bir şekilde görev almaktadır. Deprem bölgesindeki 15 binada çalışmalar devamlılık göstermektedir. Bulunan bölgeye çadır ve yardımlar hız kesmeden devam etmektedir. 300 bine yakın çadır bölgemizde hizmet içerisindedir. 7 bine yakın konteyner'ın iki ay içinde 100 bine çıkarılması amaçlanmaktadır. 392.287 kişi bölgeden boşaltılmıştır. Diğer illerimizde ise barınma ve ihtiyaçların temini sağlanmaktadır. 24 saat hizmet içerisindedirler. 40 ilimizde barınma merkezleri bulunmaktadır. Beslenme ihtiyaçları Kızılay ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Köylerimize ulaştırılan gıdaların miktarı ise 13 bin olmuştur. Deprem bölgesinde yer alan 11 ilimizde 1 milyona yakın hasar tespit çalışmaları gösterilmektedir. 4 milyonluk olan kısım bitmiş sayılmaktadır. Depremzede vatandaşlarımız için maddi yardım 864 bin aileye sağlanmıştır. Başvuru sayısına bakıldığında 512.000 başvuru olduğu belirlenmiştir. Kira paraları ve taşıma yardımları için de başvurular yapılmaktadır.