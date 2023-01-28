Emeklilere yönelik verilen İş Bankası dev promosyon duyurusunu yaptı. 11 bin TL seviyelerinde olan ödemeler için iddia edilirken İş bankası, yeni kampanya kapsamında 20 bin TL verileceği bilgisi paylaşıldı. Türkiye İş Bankası promosyon ödeme şartları ve detayları haberimizde yer almaktadır. Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurulu emeklilere verilen promosyon ödemeleri gündeme gelirken 7-8 bin TL ödenen promosyon ödemeleri için yeni hamleler geldi. 11 bin TL'ye kadar yükselecek olan promosyon ödemelerinde Mart ayında milyonlarca EYT'linin emekli olacak olmasıyla beraber rakamlar artışa geçti. Bankalar tarafından promosyon ödemeleri üzerinde güncelleme yaşanırken İş Bankası yeni başvuru şartlarını açıkladı.
Finans
28 Ocak 2023 - 09:00
Çift haneli emekli promosyonunu kim almak istemez ki! Maaşını İş Bankası'na taşıyanlara dev ödeme yapılacak!
Emekli promosyon ödemeleri sık sık gündeme gelirken İş Bankası tarafından yeni kampanya duyurusu geldi. 20 bin TL emekli promosyon ödemesi için gerekli şartlar açıklanırken SSK, Bağkur ve memur emeklisi promosyon ödemeleri için detaylar...
Finans
28 Ocak 2023 - 09:00