Çift haneli emekli promosyonunu kim almak istemez ki! Maaşını İş Bankası'na taşıyanlara dev ödeme yapılacak!













3 YIL ŞARTI 5 YILA ÇIKARILDI

Emeklilere yönelik verilen İş Bankası dev promosyon duyurusunu yaptı. 11 bin TL seviyelerinde olan ödemeler için iddia edilirken İş bankası, yeni kampanya kapsamında 20 bin TL verileceği bilgisi paylaşıldı. Türkiye İş Bankası promosyon ödeme şartları ve detayları haberimizde yer almaktadır. Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurulu emeklilere verilen promosyon ödemeleri gündeme gelirken 7-8 bin TL ödenen promosyon ödemeleri için yeni hamleler geldi. 11 bin TL'ye kadar yükselecek olan promosyon ödemelerinde Mart ayında milyonlarca EYT'linin emekli olacak olmasıyla beraber rakamlar artışa geçti. Bankalar tarafından promosyon ödemeleri üzerinde güncelleme yaşanırken İş Bankası yeni başvuru şartlarını açıkladı.İş Bankası'nın mart ayında taahhüd verilirken emekli promosyon ücretleri üzerinde çalışmalar başladı. İş Bankası promosyon miktarını 20 bin TL'ye yükseltince taahhüt süresini de 3 yıldan 5 yıla kadar çıkartıldı. Mart ayıyla beraber gündeme gelecek olan 5 yıl İş Bankası promosyon ödemesi ise emeklilere 20 bin TL ödemeleri hesaplara yatırılacak. İş Bankası'nın ek fatura ödeme talimatı gibi birçok şartlarla ödeme almaya hak kazanılır.