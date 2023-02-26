Çiftçiler bu habere üzülecek! Yüzde 98'lik zam duyurusu: İşte yeni fiyat farkı







Türkiye Dört Büyük Depremle Vuruldu











Türk Çiftçiler Depremlerin Ardından Gübre Almakta Zorlanıyor

Gübre Takip Sistemi Ücreti Türkiye'de %98 Arttı: Çiftçiler İçin Ne Anlama Geliyor?

Türkiye'deki güncel gübre fiyatları;

Gübre Takip Sistemi (GTS) etiket ücretinin yüzde 98 oranında artırılması nedeniyle Türk çiftçileri gübre fiyatlarında ciddi bir artışla karşı karşıya kalacak... Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım tarafından yapılan bu açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aylar önce çiftçilere gübre fiyatlarında %13 indirim müjdesi vermesinin ardından geldi.Türkiye, yaygın yıkıma ve binlerce artçı depreme neden olan dört büyük depremle sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem 6 Şubat 2023 tarihinde sabaha karşı 04:17'de meydana geldi. 9 saat sonra Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Her iki deprem de başta Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman olmak üzere 10 ilde büyük felaketlere yol açtı. İki hafta sonra, 20 Şubat akşamı, bu kez Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 ve Samandağ merkezli 5,8 büyüklüğünde 2 deprem daha art arda meydana geldi. Resmi rakamlara göre bu depremlerde 41.000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti, 100.000'in üzerinde de yaralı var.Türkiye'deki çiftçiler 4 büyük depremin yarattığı yıkımın yaralarını sarmaya çalışırken, gübreye erişimde de zorluklarla karşılaşıyor. Gübre fiyatları yüksek ve gübre desteğinin ödenmesi konusunda kafa karışıklığı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce çiftçileri desteklemek için gübrede %13, yemde ise % 5 indirim yapılacağını ve fiyatların Nisan sonuna kadar sabitleneceğini açıklamıştı. Ancak Gübre Takip Sistemi (GTS) etiket ücretinin geçtiğimiz günlerde % 98 oranında artırılması, bu indirimleri geçersiz kıldı ve çiftçiler için daha fazla zorluğa neden oldu.Türkiye'de nitratlı gübrelerin patlayıcılarda kullanılmasını önlemek amacıyla üreticilerden ücret alan Gübre Takip Sistemi (GTS) 2023 yılı için %98 oranında artırıldı. Hükümet indirim ve fiyat sabitleme açıklamaları yapmış olsa da, GTS'deki artış gübre fiyatlarına yansıdığı için nihai olarak çiftçileri etkiliyor. Örneğin 25 kiloluk Amonyum Sülfat gübresinin satış fiyatında GTS'nin payı %7,3'e yükselirken, 50 kiloluk Üre gübresinin satış fiyatında GTS'nin payı %3 oldu. 2018'den bu yana yürürlükte olan FTS, Türkiye'de satılan tüm gübrelerde DNA Barkod etiketlemesi yapılmasını zorunlu kılıyor. Etiketleme, Tarım ve Orman Bakanlığı adına özel bir şirket tarafından takip edilmesine olanak sağlıyor. Sistem, nitratlı gübrelerin el yapımı patlayıcılarda kullanılmasını önlemek için getirilmiş olsa da, o zamandan bu yana haksız bir ödeme sistemine dönüştü.Geçtiğimiz yıl gübre sektörü, FTS'de geriye dönük olarak yapılan %93'ün üzerindeki artış nedeniyle geriye dönük olarak kesilen milyonlarca liralık faturayla karşı karşıya kaldı. Normalde her yıl tüketici enflasyonu oranında artış yapılmasına rağmen, sektörün krizde olduğu bir dönem olması nedeniyle 2022 yılında artış yapılmadı. Ancak yıl sonunda bir artış yapılarak satılan ve faturası kesilen ürünler için ek ödeme yapılması sağlandı. Özetle, FTS patlayıcılarda nitratlı gübre kullanımını engellemeyi amaçlarken, sonuçta çiftçileri etkileyen adaletsiz bir ödeme sistemi haline geldi. Hükümetin KDV'yi kaldırma, indirim yapma ve fiyatları sabitleme çabalarına rağmen GTS'deki artış gübre fiyatlarında artışa neden olacak.Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022'de Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nde aylık % 0,72'lik bir artışla %103,14'lük önemli bir artış olduğunu bildirdi. Bu fiyat artışının nedeni, endeksin 2020'de %17,52, 2021'de %45,61 ve 2022'de %103,14 arttığı son üç yıla kadar izlenebilir. Bina bakım maliyetleri %120,60 ile en yüksek artışı görürken, bunu % 117,81 ile hayvan yemi ve %115,87 ile mazot dahil enerji ve yağlar izledi. Gübreler ve toprak iyileştirme ürünleri %101,48 oranında artarken, tarımsal ilaçlar % 96,11 oranında artış gösterdi. Fiyat artışının en düşük olduğu grup ise %33,98 ile veteriner giderleri oldu.Üre gübresi 9.500 - 10.500 TL DAP gübresi 14.500 - 15.500 TL 15.15.15.15 kompoze gübreler 11.750 - 12.000 TL 20.20.0+ZN 10.500 - 11.000 TL A. Sülfat 5.100 - 6.000 TL