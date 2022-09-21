Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek

Hayatın her alanında teknolojinin kullanıldığını ve e-Devlet uygulaması üzerinden birçok işlemin yapılabildiğini hatırlatan Bakan Kirişci, ÇKS işlemlerinin de 1 Ekim tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Kirişci, “Artık e-Devlet üzerinden birçok iş ve işlemi yapabiliyoruz. Yani evde otururken, araçta seyahat ederken veya bir yerde piknik yaparken oturup elimizdeki telefonumuzdan, tabletimizden artık çok rahatlıkla e-Devlet uygulamalarından istifade edebiliyoruz. O halde biz çiftçimiz de bundan yararlansın istedik. İnşallah 1 Ekim itibarıyla bütün çiftçilerimiz ÇKS işlemlerini, kayıtlarını e-Devlet uygulamamız üzerinden yapabilecekler. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.