EKONOMİ
21 Eylül 2022 - 15:34

Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerinin 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

EKONOMİ
21 Eylül 2022 - 15:34
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Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek

Hayatın her alanında teknolojinin kullanıldığını ve e-Devlet uygulaması üzerinden birçok işlemin yapılabildiğini hatırlatan Bakan Kirişci, ÇKS işlemlerinin de 1 Ekim tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Kirişci, “Artık e-Devlet üzerinden birçok iş ve işlemi yapabiliyoruz. Yani evde otururken, araçta seyahat ederken veya bir yerde piknik yaparken oturup elimizdeki telefonumuzdan, tabletimizden artık çok rahatlıkla e-Devlet uygulamalarından istifade edebiliyoruz. O halde biz çiftçimiz de bundan yararlansın istedik. İnşallah 1 Ekim itibarıyla bütün çiftçilerimiz ÇKS işlemlerini, kayıtlarını e-Devlet uygulamamız üzerinden yapabilecekler. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

 

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