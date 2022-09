Çiftçiler Her Yıl Bereketli Bir Hasat Yılı Için Hayvan Kesip Yemek Dağıtıyor - Çorum

Çorum'un Kargı ilçesinde, çiftçiler sezonun bereketli geçmesi, doğal afet ve zarar olmaması için hayvan keserek yaklaşık 2 bin kişiye şükür yemeği dağıttılar.Çorum Kargı ilçesinde Adayalı Mevkii Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan şükür yemeğine bu yılda katılım oldukça yoğun oldu. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı şükür yemeğine Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Kargı İlçe Başkanı Murat Soruk, kurum amirleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.'Amacımız bu geleneği yaşatmak'Şükür yemeğinin her yıl geleneksel olarak yapıldığını belirten Çorum Kargı Adayalı Mevkii Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Cahit Arpa, "Kargı'nın tarım ovası için bir hayvan kestik, bu hayvanı da tüm halkımızla paylaşmak istedik. Onun için bütün ilçe halkımıza yemek veriyoruz. Amacımız her sene bu geleneği yaşatmak. Verilen yemekte katkısı olan iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.Yemeğin ardından yılın bereketli geçmesi ve doğal afet ve zarar olmaması için topluca dua edildi.