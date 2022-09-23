EKONOMİ
23 Eylül 2022 - 22:39

Çiftçilere emeklilik müjdesi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çiftçilik yapan onlarca vatandaşın Tarım Bağ-Kur günleri SGK tarafından iptal edilince çiftçilerin emekli olmaları zora girmişti. Günleri iptal edilmesine karar verilen çiftçiler konuyu yargıya taşıdı. Yenişehir Demirboğa köyünde yaşayan, İsmail Uz adına açılan dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edilmesine karar verilen günlerin geçerli olduğuna karar verildi.

EKONOMİ
23 Eylül 2022 - 22:39
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Çiftçilere emeklilik müjdesi


Avukat İlknur Peker, “SGK tarafından çiftçilerimizin prim günlerinin iptali konusu ile ilgili hatalı bir karar verilmişti. Biz de bu prim günlerinin iptali işlemini mahkeme önüne taşıdık. Mahkeme tarafından iptal edilmesine karar verilen 10 yıllık prim yeniden sayıldı ve çiftçimiz İsmail Uz'un emekli olmasının önü açıldı. SGK tarafından yapılan ve birçok çiftçimizin mağduriyetine neden olan bu hatalı işlemin Mahkemeden dönmesi, çiftçilerimizi memnun etti.

Bu ülkede mahkemeler var olduğu sürece her hatalı işlemin yargıdan döneceği, bu mahkeme sonucu ile bir kez daha ortaya çıktı. Yıllarını tarımsal üretim yaparak ülke ekonomisine katkı ile geçiren çiftçilerimizin hayatlarını rahat geçirecekleri emekliliğin hemen öncesinde SGK tarafından emekli olamayacakları yönünde bir haber almaları gerçekten üzücü olmuştu. Bu üzüntüyü gidermiş olmak da bizi ayrıca memnun etti. Üreten, ülke ekonomisine katkı sunan çiftçilerimizin yanında olmak bizi her an mutlu etmiştir” ifadelerine yer verdi.
Peker, “Çiftçilerimizin emekli olma mağduriyeti konusunda artık bir emsal Mahkeme kararı olduğundan, çiftçilerimizin mağduriyetlerinin daha süratli giderileceği görülmektedir” dedi. 



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