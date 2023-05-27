Çiftçilere müjde: Milyon liralık tarımsal destek ödemeleri hesapta! O tarihte hesaplarınızı kontrol edin

çiftçilerimizin hesaplarına 34 milyon 801 bin Türk Lirası tutarında tarımsal destekleme ödemesi aktarılıyor. Bu ödeme kapsamında çiftçilerimize farklı alanlarda destek sağlanacak.
RAKAMLAR BELLİ OLDU
Bu destekleme ödemeleri, çiftçilerimizin tarım faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gelirlerini artırabilmeleri için büyük bir önem taşıyor. Tarım sektörü ülkemizin temel direklerinden biri olduğu için, çiftçilerimize sağlanan bu destekler sektörün sürdürülebilirliği ve gelişimi açısından büyük bir katkı sağlıyor. Tarımsal destekleme ödemelerinin Türk Lirası cinsinden yapılması, çiftçilerimize daha fazla güven ve istikrar sağlamayı hedefliyor. Bu ödemeler, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini planlamalarını kolaylaştırıyor ve geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atmalarını destekliyor.