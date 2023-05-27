Çiftçilere müjde: Milyon liralık tarımsal destek ödemeleri hesapta! O tarihte hesaplarınızı kontrol edin







RAKAMLAR BELLİ OLDU











çiftçilerimizin hesaplarına 34 milyon 801 bin Türk Lirası tutarında tarımsal destekleme ödemesi aktarılıyor. Bu ödeme kapsamında çiftçilerimize farklı alanlarda destek sağlanacak.Paylaşımda belirtilen rakamlara göre, kırsal kalkınma yatırımları desteği 19 milyon 460 bin 413 Türk Lirası, hububat baklagil-dane mısır desteği 9 milyon 377 bin 810 Türk Lirası, sertifikalı fidan üretim desteği 2 milyon 326 bin 954 Türk Lirası, hayvan gen kaynakları desteği 2 milyon 36 bin Türk Lirası, mazot ve gübre desteği 924 bin 551 Türk Lirası ve yem bitkileri desteği ise 676 bin 123 Türk Lirası olarak belirlendi.Bu destekleme ödemeleri, çiftçilerimizin tarım faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gelirlerini artırabilmeleri için büyük bir önem taşıyor. Tarım sektörü ülkemizin temel direklerinden biri olduğu için, çiftçilerimize sağlanan bu destekler sektörün sürdürülebilirliği ve gelişimi açısından büyük bir katkı sağlıyor. Tarımsal destekleme ödemelerinin Türk Lirası cinsinden yapılması, çiftçilerimize daha fazla güven ve istikrar sağlamayı hedefliyor. Bu ödemeler, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini planlamalarını kolaylaştırıyor ve geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atmalarını destekliyor.