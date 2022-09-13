Çiftçilerin beklediği haber geldi! Başak Traktör fiyatları belli oldu! 13 Eylül 2022 Başak Traktör fiyat listesi…







Başak Traktör modelleri nelerdir?

Başak Traktör özellikleri nelerdir?







Sanko Holding Sakarya bünyesinde faaliyet gösteren Başak Traktör yerli traktör üreten kurulu bir fabrika olarak karşımıza çıkmaktadır.178.000 metrekarelik arazide üretim faaliyetlerini sürdürürken 35.000 metrekare kapalı alanda da üretim faaliyetleri sürdürmektedir. Yılda 10000 traktör üretme kapasitesi bulunan bu fabrikanın traktörün motoru da dahil olmak üzere ana parçaları imal ve montaj işlemleri yapmaktadır. İşte 13 Eylül 2022 Başak Traktör fiyat listesi…Yerli ve milli üretimi gerçekleştiren Başak Traktör 2075 BK, 2075 BT, 2090 S, 2105 S traktör modelleri ile karşımıza çıkmaktadır. 4 seri şeklinde piyasada yer alan Başak Traktör satışta bulunan modelleri fiyat listesini açıkladı. Bahçe görünümlü, geniş hacimli, rahat ve konforlu sürüş imkanı, rahat vites takımları ile dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor.Birbirinden farklı özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Başak Traktör dört model ile piyasada yerini alıyor. Farklı tasarım ve özellik imkanları çiftçilerin dikkatini çekerken özellikleri de araştırılmaya devam ediyor. Başak Traktör model özellikleri şu şekildedir: 2075 BK ÖZELLİKLERİ Motor Gücü: 72 hp Motor Tipi: BT40845T3, Stage 3A,Turbo/İntercooler Vites: 16 + 8 Hidrolik Kaldırma Kapasitesi: 2600 kg Kuyruk Mili ( PTO ): 540 / 540E2075 BT ÖZELLİKLER Motor Gücü: 72 hp Motor Tipi: BT40845T3,Stage 3A,Turbo/İntercooler Vites: 16 + 8 Hidrolik Kaldırma Kapasitesi: 3000 kg Kuyruk Mili ( PTO ): 540 / 540E 2090 S ÖZELLİKLERİ Motor Gücü: 92 hp Motor Tipi: 1104D – 44T,Stage 3A,Turbo/İntercooler Vites: 24 + 24 Hidrolik Kaldırma Kapasitesi: 3000 kg Kuyruk Mili ( PTO ): 540 / 540E 2105 S ÖZELLİKLERİ Motor Gücü: 102 hp Motor Tipi: 1104D – 44 TA Vites: 24 + 24 Hidrolik Kaldırma Kapasitesi: 3400 kg Kuyruk Mili ( PTO ): 540-540E