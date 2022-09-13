EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 12:41

Çiftçilerin beklediği haber geldi! Başak Traktör fiyatları belli oldu! 13 Eylül 2022 Başak Traktör fiyat listesi…

Birçok çiftin merakla beklediği Başak Traktör tarla traktör serisinin Eylül fiyat listesi yayımlandı. Fiyatların yayınlanması ile birlikte birçok kişi yeni fiyatları ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte 13 Eylül 2022 Başak Traktör fiyat listesi…

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 12:41
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Çiftçilerin beklediği haber geldi! Başak Traktör fiyatları belli oldu! 13 Eylül 2022 Başak Traktör fiyat listesi…


Sanko Holding Sakarya bünyesinde faaliyet gösteren Başak Traktör yerli traktör üreten kurulu bir fabrika olarak karşımıza çıkmaktadır.178.000 metrekarelik arazide üretim faaliyetlerini sürdürürken 35.000 metrekare kapalı alanda da üretim faaliyetleri sürdürmektedir. Yılda 10000 traktör üretme kapasitesi bulunan bu fabrikanın traktörün motoru da dahil olmak üzere ana parçaları imal ve montaj işlemleri yapmaktadır. İşte 13 Eylül 2022 Başak Traktör fiyat listesi…

Başak Traktör modelleri nelerdir?

Yerli ve milli üretimi gerçekleştiren Başak Traktör 2075 BK, 2075 BT, 2090 S, 2105 S traktör modelleri ile karşımıza çıkmaktadır. 4 seri şeklinde piyasada yer alan Başak Traktör satışta bulunan modelleri fiyat listesini açıkladı. Bahçe görünümlü, geniş hacimli, rahat ve konforlu sürüş imkanı, rahat vites takımları ile dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. 

Başak Traktör özellikleri nelerdir?



Birbirinden farklı özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Başak Traktör dört model ile piyasada yerini alıyor. Farklı tasarım ve özellik imkanları çiftçilerin dikkatini çekerken özellikleri de araştırılmaya devam ediyor. Başak Traktör model özellikleri şu şekildedir:

2075 BK ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü: 72 hp

Motor Tipi: BT40845T3, Stage 3A,Turbo/İntercooler

Vites: 16 + 8

Hidrolik Kaldırma Kapasitesi: 2600 kg

Kuyruk Mili ( PTO ): 540 / 540E

Başak Traktör

2075 BT ÖZELLİKLER

Motor Gücü: 72 hp

Motor Tipi: BT40845T3,Stage 3A,Turbo/İntercooler

Vites: 16 + 8

Hidrolik Kaldırma Kapasitesi: 3000 kg

Kuyruk Mili ( PTO ): 540 / 540E

2090 S ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü: 92 hp

Motor Tipi: 1104D – 44T,Stage 3A,Turbo/İntercooler

Vites: 24 + 24

Hidrolik Kaldırma Kapasitesi: 3000 kg

Kuyruk Mili ( PTO ): 540 / 540E

2105 S ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü: 102 hp

Motor Tipi: 1104D – 44 TA

Vites: 24 + 24

Hidrolik Kaldırma Kapasitesi: 3400 kg

Kuyruk Mili ( PTO ): 540-540E

Başak Traktör 1

Başak Traktör 2

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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