Çiftçilerin su faturasının yarısını Tarım ve Orman Bakanlığı üstlendi!







SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÜVENCESİ











26 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tarımsal sulama hizmet bedellerinin desteklenmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdiği bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın su faturalarını yarıya indirme kararı kapsamında çiftçilerin su faturalarının yarısını üstleneceği karara göre, üretim maliyetlerinin düşürülmesi için su bedellerine yardımcı olunması planlanıyor.Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, 3 Ağustos 2011 tarihli Sulama Kooperatifleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş olan ve Kooperatifler Kanununun sulama kooperatiflerinin işlettiği sulu arazilerde tarımsal üretim yapan çiftçiler, 24/411969 tarih ve 1969 tarihli kurulan sulama kooperatifi tarafından su desteği sağlanacak. 2023 yılında düşürülen faturalar, üretim maliyetlerini de düşürecek ve gıda endüstrisinde daha rekabetçi hale gelecek. Bu kararın tarımsal üretimin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yardımcı olması amaçlanmıştır. Hazine Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek için aldığımız tedbirlere bir adım daha ekledik. Çiftçilerimizin yoğun talebi üzerine tarımsal sulamada enerji maliyetlerinin düşürülmesi için 2023 yılı tarımsal sulamalarda tarifenin tarımsal destekleme bütçesi üzerinden yüzde 50 oranında desteklenmesi TCMB Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 2023 yılı içinde su hizmet bedelinin bir önceki yılın seviyesine göre düşeceği belirlenecek olup, hizmet bedeli 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 80 artan su hizmeti 2023 yılında yüzde 50 oranında indirimle karşılanacak" diye konuştu.