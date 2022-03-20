YAŞAM
20 Mart 2022 - 13:53

Çiğ düşmesi sebebiyle Doğu Ekspresi yolda kaldı

Ankara’dan Kars’a gitmek üzere yola çıkan gözde seferlerden Doğu Ekspresi, Erzurum’un Horasan ilçesinde çığ düşmesi sonucu yolda kaldı.

YAŞAM
20 Mart 2022 - 13:53
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Çiğ düşmesi sebebiyle Doğu Ekspresi yolda kaldı
"Masalsı yolculuk" sloganıyla oldukça yoğun ilgi gören yer bulmanın neredeyse imkânsız olduğu Doğu Ekspresi, çığ düşmesi sonucu Erzurum'un Horasan ilçesinde mahsur kaldı. Yolun açılamaması sonucunda yaklaşık 12 saatlik beklemenin ardından yolcular otobüslerle tahliye edilerek karayolu ile Kars'a götürüldü.



,
Cumartesi akşam saat 20.00 sıralarında Erzurum Garı'na ulaşan tren, 3 saatlik molanın ardından gece saat 23.00 sularında Kars'a hareket etti. Bir saatlik yolculuk sonrasında Horasan'a ulaşan tren, burada yola çığ düşmesi üzerine bekletildi. Pazar öğle saatlerine kadar Horasan'da bekleyen doğu ekspresi yolcuları yolun açılamaması üzerine, otobüslerle alınarak Kars'a götürüldü. Yolculardan Recep Yılmaz, “15 saattir trenin içindeyiz. Yola çığ düşmüş. Tur otobüsleriyle Kars'a gidiyoruz” dedi.



 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
Son Haberler
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
28 kaçak göçmen Van polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
Korkunç olay! Polis memuru 15 senelik eşini acımadan öldürdü
5 kişilik aile ölümden döndü! Bebek ağlaması olası faciayı önledi
5 kişilik aile ölümden döndü! Bebek ağlaması olası faciayı önledi
Sarıyer'de yolda yürüyen adama cip çarptı
Sarıyer'de yolda yürüyen adama cip çarptı
İki ilimizde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi
İki ilimizde kar sebebiyle okullar yarın tatil edildi
21 Mart koronavirüs vaka tablosu açıklandı
21 Mart koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Resmi açıklama geldi! Maaşlara her ay 300 TL ödenecek
Resmi açıklama geldi! Maaşlara her ay 300 TL ödenecek
Bakan Koca Koronavirüs vaka haritasını duyurdu!
Bakan Koca Koronavirüs vaka haritasını duyurdu!
Çin'de uçak düştü! 132 kişi can verdiÇin'de
Çin'de uçak düştü! 132 kişi can verdiÇin'de
Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti