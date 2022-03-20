Çiğ düşmesi sebebiyle Doğu Ekspresi yolda kaldı

"Masalsı yolculuk" sloganıyla oldukça yoğun ilgi gören yer bulmanın neredeyse imkânsız olduğu Doğu Ekspresi, çığ düşmesi sonucu Erzurum'un Horasan ilçesinde mahsur kaldı. Yolun açılamaması sonucunda yaklaşık 12 saatlik beklemenin ardından yolcular otobüslerle tahliye edilerek karayolu ile Kars'a götürüldü.
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Cumartesi akşam saat 20.00 sıralarında Erzurum Garı'na ulaşan tren, 3 saatlik molanın ardından gece saat 23.00 sularında Kars'a hareket etti. Bir saatlik yolculuk sonrasında Horasan'a ulaşan tren, burada yola çığ düşmesi üzerine bekletildi. Pazar öğle saatlerine kadar Horasan'da bekleyen doğu ekspresi yolcuları yolun açılamaması üzerine, otobüslerle alınarak Kars'a götürüldü. Yolculardan Recep Yılmaz, “15 saattir trenin içindeyiz. Yola çığ düşmüş. Tur otobüsleriyle Kars'a gidiyoruz” dedi.
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Cumartesi akşam saat 20.00 sıralarında Erzurum Garı'na ulaşan tren, 3 saatlik molanın ardından gece saat 23.00 sularında Kars'a hareket etti. Bir saatlik yolculuk sonrasında Horasan'a ulaşan tren, burada yola çığ düşmesi üzerine bekletildi. Pazar öğle saatlerine kadar Horasan'da bekleyen doğu ekspresi yolcuları yolun açılamaması üzerine, otobüslerle alınarak Kars'a götürüldü. Yolculardan Recep Yılmaz, “15 saattir trenin içindeyiz. Yola çığ düşmüş. Tur otobüsleriyle Kars'a gidiyoruz” dedi.