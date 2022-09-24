GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 14:10

Çiğ süt destekleme başvurularında başvuru yeri, şekli ve zamanında değişikliğe gidildi!

Çiğ süt ile ilgili destek ve aynı zamanda süt piyasasını düzenleme alanında hazırlanan tebliğde değişikliğe gidildi. Çiğ süt başvurularında başvuru yeri, şekli ve zamanının değişirken, yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 14:10
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Çiğ süt destekleme başvurularında başvuru yeri, şekli ve zamanında değişikliğe gidildi!


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan bir kararla 'Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasun adair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Söz konusu değişiklikle ilişkin tebliğde çiğ süt desteklemelerinin başvuru yerleri şekilleri ve aynı zamanda ilişkin şart ve kurallara dair hükümlere de ek maddeler eklendi.

Çiğ süt destekleme başvurularında değişiklik

Çiğ süt desteklemede yönetmelik değimi



Üretici/yetiştirici kuruluşa üye olan ve Bakanlık Süt Raporlama Sistemine (BSKS) her türlü inceleme ve incelemeler nedeniyle veri girme izni iptal edilen yetiştirici, başka bir kuruluş veya bölge müdüründen çiğ süt yardımı talep edebilir.

Üyelerin/ortakların veri girişlerine ilişkin herhangi bir yetkisi iptal edilen üretici/yetiştirici örgütü dışında herhangi bir üyeliği ya da ortaklığı yok ise esas başvuruların diğer tüm iş ve işlemlerini il/ilçe müdürlüğü tarafından yürütüleceği bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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