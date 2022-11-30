Ciğer sevmeyenlere müjde! Lezzetiyle herkesi mest eden fırında ciğer tarifi ortalığı alt üst etti! Bu yemek kimseye yetmez böyle lezzet görülmedi







FIRINDA KUZU CİĞER MALZEMELERİ







TARİFİ

Lezzetiyle tadı damağınızda kalacak olan fırında ciğer tarifi az yağ kullanımıyla tercih sebebi oluyor. Küçükten büyüğe herkesin severek tüketebileceği fırında kuzu ciğer tarifi ve malzemeleri...500 gr dana veya kuzu ciğer100 gr kuyruk yağı 1 çorba kaşığı sıvı yağ Tuz Pul biber Kekik KarabiberKuzu ciğerinin zarı alınarak biraz büyük şekilde doğranır. Yıkanan ciğerlerin suyunun süzüldüğüne emin olduktan sonra kuşbaşı şeklinde doğrama işlemi gerçekleşir. Sıvı yağ ve baharatlar ile karıştırıldıktan sonra buzdolabında 1 saat kadar dinlenmeye bırakılır. Yağlı kağıt serilen fırın kabına çöp şişlere 3 ciğer ve 1 kuyruk yağı eklenerek dizilir. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ise 20 dakika pişirilir. Afiyet olsun