Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 14:22

Ciğer sevmeyenlere müjde! Lezzetiyle herkesi mest eden fırında ciğer tarifi ortalığı alt üst etti! Bu yemek kimseye yetmez böyle lezzet görülmedi

Ciğer herkes tarafından sevilen yemek olmasa da bu tarif ile herkesin beğenisini topladı. Ciğer bu tarif ile favori yemeğiniz halinize gelecek. Fırında ciğer tarifi oldukça kolay tarif ile sizlerle. İşte, fırında ciğer tarifi ve malzemeleri haberimizde

Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 14:22
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Ciğer sevmeyenlere müjde! Lezzetiyle herkesi mest eden fırında ciğer tarifi ortalığı alt üst etti! Bu yemek kimseye yetmez böyle lezzet görülmedi


Lezzetiyle tadı damağınızda kalacak olan fırında ciğer tarifi az yağ kullanımıyla tercih sebebi oluyor. Küçükten büyüğe herkesin severek tüketebileceği fırında kuzu ciğer tarifi ve malzemeleri...

FIRINDA KUZU CİĞER MALZEMELERİ

500 gr dana veya kuzu ciğer



100 gr kuyruk yağı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Kekik

Karabiber

TARİFİ

Kuzu ciğerinin zarı alınarak biraz büyük şekilde doğranır. Yıkanan ciğerlerin suyunun süzüldüğüne emin olduktan sonra kuşbaşı şeklinde doğrama işlemi gerçekleşir. Sıvı yağ ve baharatlar ile karıştırıldıktan sonra buzdolabında 1 saat kadar dinlenmeye bırakılır. Yağlı kağıt serilen fırın kabına çöp şişlere 3 ciğer ve 1 kuyruk yağı eklenerek dizilir. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ise 20 dakika pişirilir. Afiyet olsun 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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