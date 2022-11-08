Cihan Kolivar kimdir, neden gözaltına alındı, ne dedi?







Cihan Kolivar neden gözaltına alındı, ne dedi?







Cihan Kolivar kimdir?

İstanbul’da ekmek fiyatlarına yapılacak zam ile ilgili bir kanalın canlı yayınına katılan, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar yaptığı açıklamalar sonrasında gözaltına alındı. Cihan Kolivar’ın gözaltına alınması şaşkınlık yaratırken birçok kişi Cihan Kolivar kimdir, neden gözaltına alındı sorularının yanıtını arıyor.Ekmek fiyatlarına ilişkin canlı yayında açıklama yapan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul’da ekmeğin Aralık ayından önce 7,5 TL yapılacağını söyledi. Sunucu Afşin Yurdakul’un ekmeğin temel gıda maddesi olduğunu ifade etmesi üzerine Kolivar, ekmeği temel gıda maddesi olarak görmediğini söyleyerek “ Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor “ dedi.Cihan Kolivar’ın bu açıklaması gündem yaratırken siyasi isimlerden peş peşe tepkiler geldi. Bugün ise Cihan Kolivar’ın yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 7 Nisan 1976’da Rize Çayeli’de doğmuştur. Uzun süredir ekmek üretimi alanında faaliyet göstermiştir ve uzun yıllar da fırıncılık yapmıştır. Cihan Kolivar’ın özel yaşamına ilişkin fazla detay bilinmiyor. HaberTürk kanalında ekmeğin temel gıda maddesi olmadığını ve ekmeğin “aptal” toplumların temel maddesi olduğunu söylemişti. Ayrıca hükümete de vurgu yaparak Türk toplumunun ekmek ile doyduğu için 20 yıldır aynı yöneticileri seçtiğini ifade etti. Cihan Kolivar bu açıklamaların ardından Türk halkına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.