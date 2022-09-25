YAŞAM
25 Eylül 2022 - 11:52

Çıkan yangında alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi

Antalya'da bir kişinin havalimanına müşteri almak için geldiği araç, dönüş yolunda çıkan yangında alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM
25 Eylül 2022 - 11:52
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Çıkan yangında alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi


 Olay, günün erken saatlerinde Aksu ilçesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 07ATR178 plakasına sahip aracın sürücüsü H.Ç., bir müşterisini almak içinhavalimanına geldi. Şahıs araçla dönüşe geçtiği sırada cadde üzerinde araçtan dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücünün ve yolcunun aracı terk etmesinin ardından araç bir anda motor kısmında çıkan yangın ile alev topuna döndü. Sürücülerin ihbarı ile olay mahaline itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.



Ertuğrul Gün - Fırat Demir
 

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Haber Editörü
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