Çıkan yangında alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi













Olay, günün erken saatlerinde Aksu ilçesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 07ATR178 plakasına sahip aracın sürücüsü H.Ç., bir müşterisini almak içinhavalimanına geldi. Şahıs araçla dönüşe geçtiği sırada cadde üzerinde araçtan dumanlar çıkmaya başladı.Sürücünün ve yolcunun aracı terk etmesinin ardından araç bir anda motor kısmında çıkan yangın ile alev topuna döndü. Sürücülerin ihbarı ile olay mahaline itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.