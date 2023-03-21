Çıkmayan kahve lekesinin çözümü meğer bundaymış! Bu yöntemi deneyenler bir daha vazgeçemiyor













Kahve severlerin ortak sorunu kupa içerisindeki inatçı kahve lekeleri artık tarihe karışıyor. Yeni keşfedilen pratik yöntem sayesinde kısa sürede tüm lekeleri çıkarabilirsiniz. Çoğu zaman normal temizlik yöntemleriyle çıkmayan kahve ya da çay lekeleri, kupalarınızın hijyenik görüntüsünü de bozabilir. Ancak, kupa içerisindeki lekelerden kurtulmak için belirli yöntemler uygulamak gerekiyor. Bu pratik yöntemi denediğinizde, kupalarınızın ilk günkü gibi tertemiz görüneceğini fark edeceksiniz.Kupalardaki kahve lekelerini çıkarmak oldukça kolay bir işlemdir. İlk olarak, kupa içindeki fazla kahve veya sütü dökmelisiniz. Daha sonra, birkaç damla bulaşık deterjanını kupa içine ekleyin ve sıcak suyu kupa içine doldurun. Bu karışımı iyice karıştırın. Sonra, kahve lekesi üzerine bir miktar tuz serpin ve kupa içindeki su ve deterjan karışımı ile birlikte bir sünger veya fırça kullanarak hafifçe ovun. Tuz, lekeyi çıkarmak için bir çeşit aşındırıcı görevi görür ve kupa yüzeyindeki inatçı lekeleri çıkarmaya yardımcı olur. Daha sonra, kupa yüzeyini tekrar sıcak su ile durulayın ve kahve lekesinin tamamen çıktığından emin olana kadar sünger veya fırça ile tekrar hafifçe ovun. Lekenin tamamen çıktığından emin olduktan sonra kupa yüzeyini iyice durulayın ve kurumaya bırakın. Bu adımları takip ederek, kupalardaki kahve lekelerini kolayca çıkarabilirsiniz.Kupa içerisindeki kahve ve çay lekelerini çıkarmanın pratik yöntemleri keşfedildi. Tuz, karbonat ve limon gibi doğal malzemelerin güçlerinden yararlanarak kısa sürede tüm lekelerden kurtulabilirsiniz. Kupanızın içerisine bol miktarda tuz koyup süngerle ovmanız, ardından sıcak su ile yıkamanız lekelerin tamamının çıkmasını sağlar. Karbonat ve limon ise birleşerek kupanızdaki inatçı lekeleri kolayca çıkarır. Bu yöntemler sayesinde kupalarınız ilk günkü gibi temiz ve sağlıklı görünür.