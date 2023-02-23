YAŞAM
23 Şubat 2023 - 18:45

Çıkmayan yağ lekelerinin çözümü çok basit! Sadece bunu ekleyin, pırıl pırıl parlayacak

Yağ lekeleri genellikle en zorlu lekelerden biridir ve özellikle kuruyunca çıkarması daha da zordur. Ancak TikTok'ta paylaşılan bir yöntem, yağ lekelerini ovuşturmanıza gerek kalmadan kolayca çıkartmanıza yardımcı olabilir. Bu mutfak hilesi ile fırındaki yağ lekeleri kolayca temizlenebilir.

YAŞAM
23 Şubat 2023 - 18:45
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Çıkmayan yağ lekelerinin çözümü çok basit! Sadece bunu ekleyin, pırıl pırıl parlayacak
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Pişirme işlemi sonrası fırın camının temizlenmesi oldukça zor bir iş olabiliyor. Özellikle kuruyan yağ lekeleri fırın camından kolayca çıkarılamıyor ve ekstra çaba gerektiriyor. Ancak TikTok'ta popüler olan bir yöntem fırın camındaki yağ lekelerini ovuşturmadan çıkartmanızı sağlayacak. Bu pratik yöntem sayesinde fırın camı tertemiz olacak ve size ekstra uğraş vermeden temiz bir mutfak sunacak.

yağYAĞ LEKELERİNDEN KURTULMANIN ÇÖZÜMÜ BANYODAN GEÇİYOR



Hinch hayranları, fırın kapak camındaki zorlu yağ ve kir kalıntılarını nasıl temizleyebilecekleri konusunda uzman tavsiyeleri paylaştılar. Düzenli fırın temizliği, sadece daha iyi bir görünüm sağlamakla kalmaz, aynı zamanda fırının verimliliğini de artırabilir.

Fırın kapaklarındaki lekelerden rahatsız olanlar, artık mücadele etme zamanı geldi. Tıraş köpüğü, çoğu insanın banyosunda bulabileceği bir ürünle inatçı yağ lekeleri için mükemmel bir çözüm olabilir.

Judith Waldron, tıraş köpüğü yöntemi için şunları söyledi: "Tıraş köpüğü, yağ lekelerini mükemmel bir şekilde temizliyor. Birkaç dakika bekletip durulayın, harika sonuç alacaksınız."

Katie Winfield, "Biraz tıraş köpüğünü lekelerin olduğu yere püskürtün, birkaç dakika bekleyin ve inatçı lekelerin ovalamadan çıktığını göreceksiniz. Şaşıracaksınız" dedi.

Tanya Haines, "Sadece tıraş köpüğü kullanın, bekleyin ve sonra silin. Camın yeniden parlamasının tadını çıkarın" diye yorum yaptı.yağ

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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