Cildinizde bu belirtiler varsa doktora başvurun! Kanser hastalarında görülüyor













Kanser hastalıkları içinde oldukça tehlikeli olduğu bilinen pankreas kanseri, belirli bir aşamaya kadar kendini belli etmeyebilir. Her hastalıkta olduğu gibi pankreas kanserinde de erken teşhis çok önemli.Dr. Deborah Lee, belirtilerin takibe alınması durumunda tedaviye erken başlanabileceğini ve hayatta kalma imkanının daha fazla olduğunu söyleyerek kaşıntının erken belirtiler arasında olabileceğini dile getirdi. Kaşıntının dikkate alınması gerektiğini belirten Dr. Deborah Lee, bu durumun tümörün yerine göre değişiklik gösterebileceğini ekledi.Pankreas kuyruğunda tehlikeli bir durum varsa ilerleyen zamanlarda kaşıntı ortaya çıkabilir. Pankreas kanserinin yüzde 65'inde hastalık pankreas başında ortaya çıkar ve kaşıntı erken meydana gelebilir. Pankreas kanserinin pankreas başında ortaya çıkması durumunda safra kanallarının erkenden sıkışacağını, bu durumun safranın bağırsaklara geçişini engelleyerek kaşıntılı sarılığa yol açabileceğini söyleyen doktor, bu kaşıntının kalıcı bir hal alacağını ve cildin her yerinde ortaya çıkacağını ekledi. Kaşıntının, sarılığı olan kişilerin yüzde 80-100'ünde ortaya çıkan pankreas kanserinde sık rastlanan bir belirti olduğunu dile getiren doktor, ciltte meydana gelen renk değişikliğinin safra pigmenti bilirubinin birikmesinden ortaya çıktığını açıkladı. Sarılık NHS'ye göre ciltte ve gözlerin beyazında kendini gösterebilir. Bilirubinin doğal şartlarda bağırsaklardan atıldığını açıklayan doktor, kanserin geçiş yolunu kapadığı için, bilirubinin kan dolaşımında birikeceğini ve ciltte ortaya çıkacağını dile getirdi.