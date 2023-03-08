









SAÇ BAKIMI İÇİN ELMA SİRKESİ







Çıldırtan saç derisi kaşıntısını tek seferde çözüyor! Bir damlası yılların derdine derman olacak. Sizin de saç problemleriniz mi var? Saç kaşıntısı, saç dökülmesi, pullanma, kepeklenme, deride kızarıklık, deride kaşıntı gibi bir çok saç problemini çözmenin temelinde o mucizevi sirke bulunuyor. Saç bakımı denilince ilk akla gelen sirke: elma sirkesi. Evet saç ile ilgili ne tür bir probleminiz var ise sirkeli su ile yıkamayı deneyin. Sirke saçınızı parlaklık sağlama gibi kozmetik yönden de saçınızı besleyecektir. Bu yönden hem kozmetik hem de sağlık açısından faydası bulunmaktadır. İşte elma sirkesinin bilinmeyen bir çok faydası. Tüm detaylar haberimizde...Saça mucizevi faydaları bilinen elma sirkesinin yararlarını ve saça nasıl uygulanacağını haberimizde paylaşacağız. Öncelikle sirkenin saça faydalarını açıklamakta fayda var. Elma sirkesinin sağlıktan, temizliğe kadar olan faydalarının yanında saça da inanılmaz faydaları bulunmaktadır. Elma Sirkesi doğal bir dezenfektandır. Saç derisini temizleyerek saçların nefes almasını sağlar. Saçta derisinde oluşan kaşıntı, kızarıklık, döküntü, kepek, pul pul dökülme, kuruluk gibi sorunların tedavisinde kullanılmaktadır. Elma sirkesi banyo sonrasında bir içme suyunun içine bir iki damla atılarak tüm saça uygulanabilmektedir. Saç derisinin nefes almasını sağlayarak, kirden, enfeksiyondan saçınızı korumaktadır. İşte elma sirkesinin bilinmeyen ayrıntıları...Elma sirkesi kozmetikten temizliğe, sağlıktan arınmaya kadar bir çok açıdan fayda sağlamaktadır. Eski inanışlara göre elma sirkesinin evdeki kötü, negatif enerjiyi yok ettiği, nazardan ve büyüden koruduğuna inanılmaktadır. Bu açıdan pek çok yönden değerlendirilen elma sirkesi mucizevi sirke olarak değerlendirilmektedir. Saça sağladığı onca faydanın yanından estetik açısından güzellik sağlaması ile de yıllardır kadınlar vazgeçemediği ürünlerin başında gelmektedir.