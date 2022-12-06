MAGAZİN
06 Aralık 2022 - 16:39

Çılgın Dondurmacı'nın son videosu viral oldu! Siyah transparan bluz giyen müşterisine dans etti: görenler başa sarıp bir daha izledi!

TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı lakabı ile bilinen Mehmet Dinç’in yeni videosu viral oldu. Kadın müşterileri ile dans ettiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Antalyalı dondurmacı TikTok fenomeni olarak görülüyor. Çılgın Dondurmacı bu kez de transparan kıyafetle müşterisi ile dans ettiği videoları hesabından paylaştı. İşte merak edilen o paylaşım…

MAGAZİN
06 Aralık 2022 - 16:39
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Çılgın Dondurmacı'nın son videosu viral oldu! Siyah transparan bluz giyen müşterisine dans etti: görenler başa sarıp bir daha izledi!
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Antalya'da dondurmacı dükkanı bulunan Mehmet Dinç,Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte ettiği dans ile gündemde yerini alıyor. Videoları TikTok hesabından paylaşan Çılgın Dondurmacı dünyanın dört bir yanında izleniyor. Çılgın Dondurmacı’nın son paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Transparan kıyafetli bir kadın müşterisi ile dans eden dondurmacının videosu binlerce kez izlendi. İşte merak edilen o paylaşım…

 TRANSPARAN KIYAFETLİ MÜŞTERİSİ İLE KARŞILIKLI DANS ETTİ

Çılgın Dondurmacı TikTok hesabından paylaştığı videolarına bir yenisini ekledi. Yaptığı her paylaşım ile yüksek izlenme oranlarına ulaşan Mehmet Dinç bu kez de transparan kıyafetli müşterisi ile dans etti.



Hem YouTube hem de TikTok hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan dondurma canı standının önünde kendi şarkılarıyla dans ediyor. Yaptığı paylaşımlar binlerce izlenmeye ulaşırken son yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.

Çılgın Dondurmacı Paylaştı

TikTok hesabında 18.3, Instagram hesabında ise 1 milyon takipçisi bulunan TikTok fenomeninin YouTube kanalında ise 3 milyondan fazla abonesi bulunmaktadır.

Çılgın Dondurma’cının paylaşımları bazı kişiler tarafından beğenirken bazıları tarafından da kötü yorumlar alıyor.

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