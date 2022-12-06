Çılgın Dondurmacı'nın son videosu viral oldu! Siyah transparan bluz giyen müşterisine dans etti: görenler başa sarıp bir daha izledi!







TRANSPARAN KIYAFETLİ MÜŞTERİSİ İLE KARŞILIKLI DANS ETTİ







Antalya'da dondurmacı dükkanı bulunan Mehmet Dinç,Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte ettiği dans ile gündemde yerini alıyor. Videoları TikTok hesabından paylaşan Çılgın Dondurmacı dünyanın dört bir yanında izleniyor. Çılgın Dondurmacı’nın son paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Transparan kıyafetli bir kadın müşterisi ile dans eden dondurmacının videosu binlerce kez izlendi. İşte merak edilen o paylaşım…Çılgın Dondurmacı TikTok hesabından paylaştığı videolarına bir yenisini ekledi. Yaptığı her paylaşım ile yüksek izlenme oranlarına ulaşan Mehmet Dinç bu kez de transparan kıyafetli müşterisi ile dans etti.Hem YouTube hem de TikTok hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan dondurma canı standının önünde kendi şarkılarıyla dans ediyor. Yaptığı paylaşımlar binlerce izlenmeye ulaşırken son yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.TikTok hesabında 18.3, Instagram hesabında ise 1 milyon takipçisi bulunan TikTok fenomeninin YouTube kanalında ise 3 milyondan fazla abonesi bulunmaktadır. Çılgın Dondurma’cının paylaşımları bazı kişiler tarafından beğenirken bazıları tarafından da kötü yorumlar alıyor.